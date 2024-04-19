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墾丁梅花鹿落水 救援民眾目睹遭野狗追逐

中央社／ 屏東縣19日電

墾丁海岸1隻梅花鹿跳海，目擊民眾表示是受野狗追逐，見狀立即請當地水上活動業者救援，業者出動水上摩托車協助梅花鹿脫困。

墾丁水上活動業者告訴中央社記者，友人清晨前往衝浪之際，看見梅花鹿遭2隻野狗追逐，情急之下跳海，收到消息立刻出動水上摩托車前往營救，用繩子綁住鹿角將鹿慢慢牽引上岸邊。

業者提到，這幾年處理過3、4件相同事件，都是梅花鹿被野狗追逐後落海，以往都是通報墾丁國家公園管理處將梅花鹿帶回救治，這次也在第一時間通報，但梅花鹿拖上岸後便在墾管處抵達前逃脫。

墾丁國家管理處1984年進行梅花鹿復育計畫，野外梅花鹿族群不斷增加，在恆春滿州山區已有近2000隻。

墾丁 摩托車 梅花鹿
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