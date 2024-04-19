墾丁梅花鹿落水 救援民眾目睹遭野狗追逐

一位女網友在婚前養了一隻貓咪，2023年10月結婚後，她先生跟貓咪的關係有點緊繃。她在PTT貼文說到，雖然兩者關係有改善，但在他被貓咪抓咬傷後，不僅對貓咪拳打腳踢，還恐嚇原PO說「他被咬傷為何不多加教訓，也說見牠一次打一次」。這種情況下，原PO有考慮離婚來解決問題。貼文上網後，有網友提醒原po，「虐貓不先報警嗎？所以是自己人，就沒關係」。更有人警告說，妳先生現在會打貓，「以後小孩吵就換扁小孩」。

2024-04-18 21:49