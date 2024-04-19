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栗翅鷹遭牽繩纏受困樹梢獲救 桃園動保處尋失主

中央社／ 桃園19日電

桃園市政府動物保護處今天指出，有民眾飼養的栗翅鷹被牽繩纏繞、受困樹上，已救援成功，牠的精神狀況等都良好，現由動保處收容照護，並於官網公告尋找原飼主。

桃園市動物保護處表示，日前接獲民眾通報，桃園區有1隻栗翅鷹因牽繩纏繞樹枝而受困樹上，經救援後收容照護，並公告尋找原飼主。牠的精神、外觀無異常，已正常進食，十分活潑好動，與照護人員互動良好。

動保處指出，栗翅鷹又稱哈里斯鷹，是台灣可合法飼養的5種老鷹之一，服從性高又黏主人，但若在外自行大量繁殖會造成生態問題，若不慎遺失這類特殊寵物，飼主應立即積極尋找，並主動通知動保處協尋。

動保處表示，特殊寵物的飼養需要依照動物品種特性給予適當照顧與環境，民眾應謹慎評估自身能力，飼養前也應做好動物管領及標示，例如裝置電話腳環等以方便聯繫原飼主，可減少日後遺失問題；民眾飼養動物若有走失可至動保處官方網站「公告事項」區尋找。

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