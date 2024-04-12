7成部落居民近看過黑熊 卓溪「熊出沒」全台之最

近年花蓮卓溪鄉偶有台灣黑熊出現，農業部林業及自然保育署花蓮分署2020年起與當地部落攜手保育黑熊，近3年統計監測發現，自動相機共拍攝到79隻（次）台灣黑熊，卓溪可能是目前全台已知黑熊數量最多的鄉鎮。

林業保育署今天舉辦「卓溪，友熊之鄉」記者會，委託監測台灣黑熊生態調查的野聲環境生態公司創辦人姜博仁表示，2021至2023年間，透過自動相機共拍攝到79隻（次）台灣黑熊，其中包括多組一帶二甚至一帶三的母子熊，藉由身體特徵與胸前斑紋，可辨識出至少20隻不同個體，顯示此區域黑熊數量多且穩定，尤其夏季出現頻度更高。

根據野聲統計，以布農族為主的卓溪鄉17個部落，進行在地居民「熊經驗」的調查訪談，結果有86%的人看過「熊痕跡」，67%看過黑熊，14%曾發生過人熊衝突，目前黑熊活動範圍仍不斷擴張，也因為黑熊多在白天出沒與居民活動時間重疊，人熊相遇機會將越趨頻繁。

林業保育署花蓮分署長黃群策表示，透過同仁與專業團隊蹲點與居民長期互動，才能貼近並了解居民遭遇黑熊的經驗與對黑熊的觀感，並應用於人熊衝突的防範；更在逐漸獲得部落信任後，由族人協力架設自動相機進行黑熊生態監測。

林業保育署署長林華慶表示，黑熊族群逐漸繁盛是保育的好消息，但熊越來越靠近人也是事實。台灣黑熊的核心棲地是以中央脊梁山脈為主的152萬公頃國有林事業區，受到良好保護；而且該署森林護管員巡護林區時，發現未經申請的陷阱、網具都會立即拆除。

林華慶說，近年黑熊族群漸由國有林向外擴張，黑熊進入淺山私有地甚至社區周邊似漸趨頻繁，卓溪2018年起每年都有黑熊入侵農舍、雞舍或受困陷阱的人熊衝突；2023年5月起更是幾乎每個月都有人熊相遇的狀況。