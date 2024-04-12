快訊

詭異阿婆「每天清晨揹1袋小狗去墓園」 鄰居追上發現真相當場淚崩

不忍了！男歌手曝黃子佼私下「目中無人嘴臉」全曝光

被蔥價打倒？惹怒民怨多重風暴 韓國執政黨輸掉國會大選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7成部落居民近看過黑熊 卓溪「熊出沒」全台之最

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
紅外線自動相機拍攝到母熊帶著小熊。林業保育署花蓮分署提供
紅外線自動相機拍攝到母熊帶著小熊。林業保育署花蓮分署提供

近年花蓮卓溪鄉偶有台灣黑熊出現，農業部林業及自然保育署花蓮分署2020年起與當地部落攜手保育黑熊，近3年統計監測發現，自動相機共拍攝到79隻（次）台灣黑熊，卓溪可能是目前全台已知黑熊數量最多的鄉鎮。

林業保育署今天舉辦「卓溪，友熊之鄉」記者會，委託監測台灣黑熊生態調查的野聲環境生態公司創辦人姜博仁表示，2021至2023年間，透過自動相機共拍攝到79隻（次）台灣黑熊，其中包括多組一帶二甚至一帶三的母子熊，藉由身體特徵與胸前斑紋，可辨識出至少20隻不同個體，顯示此區域黑熊數量多且穩定，尤其夏季出現頻度更高。

根據野聲統計，以布農族為主的卓溪鄉17個部落，進行在地居民「熊經驗」的調查訪談，結果有86%的人看過「熊痕跡」，67%看過黑熊，14%曾發生過人熊衝突，目前黑熊活動範圍仍不斷擴張，也因為黑熊多在白天出沒與居民活動時間重疊，人熊相遇機會將越趨頻繁。

林業保育署花蓮分署長黃群策表示，透過同仁與專業團隊蹲點與居民長期互動，才能貼近並了解居民遭遇黑熊的經驗與對黑熊的觀感，並應用於人熊衝突的防範；更在逐漸獲得部落信任後，由族人協力架設自動相機進行黑熊生態監測。

林業保育署署長林華慶表示，黑熊族群逐漸繁盛是保育的好消息，但熊越來越靠近人也是事實。台灣黑熊的核心棲地是以中央脊梁山脈為主的152萬公頃國有林事業區，受到良好保護；而且該署森林護管員巡護林區時，發現未經申請的陷阱、網具都會立即拆除。

林華慶說，近年黑熊族群漸由國有林向外擴張，黑熊進入淺山私有地甚至社區周邊似漸趨頻繁，卓溪2018年起每年都有黑熊入侵農舍、雞舍或受困陷阱的人熊衝突；2023年5月起更是幾乎每個月都有人熊相遇的狀況。

台灣黑熊 花蓮
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

影／山豬吊無差別捕捉 動保團體呼籲修法終止殘忍獵具

台中黑熊傷癒野放 泰雅族命名「Lisayung」祝繁衍不息

竹博覽會花蓮展區開幕 竹編穿山甲黑熊石虎吸睛

花豹懷孕發福後瘦不回去了！生完還是肥肚瓦斯桶 遊客傻眼：以為來到黑熊區

相關新聞

7成部落居民近看過黑熊 卓溪「熊出沒」全台之最

近年花蓮卓溪鄉偶有台灣黑熊出現，農業部林業及自然保育署花蓮分署2020年起與當地部落攜手保育黑熊，近3年統計監測發現，自...

玩太嗨失控撞飛同伴！受害黃汪氣炸轉身就走 社牛白狗秒追上去安撫：對不起我錯了

2隻白狗跟1隻黃狗一起結伴出去玩，3隻狗狗在路上興奮狂奔，但因為其中1隻白狗太過興奮暴衝過頭，竟然直接把黃狗同伴撞飛彈到旁邊的圍籬上，黃狗突如其來被撞感到非常不知所措，等到牠反應過來才發現自己是被白狗撞到的。

皮包骨醜貓街頭求收編！養1年「窩心天使→癡肥背骨仔」天天擺臉色：奴才滾出去

收編浪貓後到底反差可以多大？一名網友表示自己1年多前從路上撿回一隻餓到皮包骨的醜貓，養1年後性格大變，成了一隻滿臉橫肉、身材臃腫的胖貓，比起剛收編時的貼心，如今自家愛貓變成一隻只會瞪著自己的背骨仔。

羊駝接聽詐騙電話「只用1個字」就讓對方心態炸裂崩潰 網笑：冷暴力會把人逼瘋

有些人偏好養特寵，呆萌的羊駝是熱門的寵物之一。一名男子故意讓自家羊駝和詐騙集團對話，草尼馬一直重複「嗯」這個字都不說話，最後把對方惹毛爆氣。

羅威那犬「吃硬不吃軟」被爆吼才肯嬌羞投入懷中 飼主苦笑：你就愛霸道總裁？

一般哄狗狗都要好聲好氣，但有一隻羅威那犬「吃硬不吃軟」，非得要飼主咆哮大吼牠才會靠過來撒嬌，偏好非常奇葩。

好色薩摩耶「看上獸醫美色」霸氣壁咚 愛上打針尾巴狂搖：馬麻我要帶他回家

毛孩打針時通常是一片混亂，然而有網友分享家中的薩摩耶打針心情卻超級好，疑似是看上獸醫師的「美色」趴在身上不斷搖尾巴，就連打完針都還沒有感覺。醫護人員不知所措的模樣意外讓網友超羨慕，笑說「誰不想被耶耶壁咚！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。