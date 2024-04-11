聽新聞
test
0:00 / 0:00
寵物身分證上線 就醫溯源電子化
根據農業部統計，全台犬貓已近二八○萬隻，為加強寵物管理，農業部自今年起於寵物登記管理資訊網新增「寵物身分證」，方便飼主檢視犬貓絕育狀態、年齡、疫苗紀錄、買賣領養歷程等。不過動保團體認為，國內私下繁殖的非法現象不少，恐成為寵物資訊登記的漏洞。
農業部動物保護司長江文全表示，為了杜絕非法繁殖和走私犬貓，農業部將輔導業者，使用線上系統登記繁殖紀錄，並於寵物身分證內建置「晶片歷程」及「寵物母資訊」，供飼主查詢，也可檢視犬貓來源店家等資訊。
農業部表示，未來將研議開放寵物登記資料介接功能，如協助地方政府開發數位市民寵物卡或民間單位之病歷系統，或是健康提醒、各類寵物食衣住行育樂活動資訊等。農業部代理部長陳駿季也說，後續再會推出更多福利，如寵物施打疫苗或購買寵物用品時享有相關折扣。
台南大學行政管理系教授、關懷生命協會理事長吳宗憲表示，寵物身分證最大的意義在於飼主的自我管理，由於公共政策無法百分之百都管制到，但當社會形成風氣後，政府就能把更多成本放在被漏掉的部分，重點還是要回到飼主責任。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言