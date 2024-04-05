廚房淪陷！蝸牛泡水復活宛如「三體人」 千萬網友觀賞大逃亡

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外國一名女子上傳一段廚房遍布蝸牛的短影音，原來是祖母將蝸牛浸泡在水中後遺忘，結果全部活了過來爬滿廚房，像極Netflix熱門影集《3體》中為了逃難而脫水的三體人，在浸泡水之後迅速復活！

安德里婭（Andrea Garcia）在TikTok上PO出短影音，只見她一走進廚房就看到地上有幾隻鍋牛，鏡頭拍到水槽時更有數十隻在水槽附近，上演大逃亡，讓她相當震撼「世界值得看到這個」。祖母看到後則直呼：「天啊，我都忘了蝸牛了！」該短影音目前已有1400多萬次瀏覽。

據外媒《infobae》報導，安德里婭的祖母原將這些蝸牛浸泡在水槽卻遺忘了，才導致牠們入侵廚房。不少網友也在TikTok的評論區留言，紛紛表示「所以蝸牛到底是怎麼復活的？」、「哪個國家吃這麼多蝸牛？」、「有一次我要去接孩子放學，忘了蓋鍋蓋，20公斤的蝸牛一直爬到天花板」。