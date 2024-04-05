聽新聞
test
0:00 / 0:00
廚房淪陷！蝸牛泡水復活宛如「三體人」 千萬網友觀賞大逃亡
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
外國一名女子上傳一段廚房遍布蝸牛的短影音，原來是祖母將蝸牛浸泡在水中後遺忘，結果全部活了過來爬滿廚房，像極Netflix熱門影集《3體》中為了逃難而脫水的三體人，在浸泡水之後迅速復活！
安德里婭（Andrea Garcia）在TikTok上PO出短影音，只見她一走進廚房就看到地上有幾隻鍋牛，鏡頭拍到水槽時更有數十隻在水槽附近，上演大逃亡，讓她相當震撼「世界值得看到這個」。祖母看到後則直呼：「天啊，我都忘了蝸牛了！」該短影音目前已有1400多萬次瀏覽。
據外媒《infobae》報導，安德里婭的祖母原將這些蝸牛浸泡在水槽卻遺忘了，才導致牠們入侵廚房。不少網友也在TikTok的評論區留言，紛紛表示「所以蝸牛到底是怎麼復活的？」、「哪個國家吃這麼多蝸牛？」、「有一次我要去接孩子放學，忘了蓋鍋蓋，20公斤的蝸牛一直爬到天花板」。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言