毛孩備餐學問大！4種寵物食品類型優缺評比

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【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「寵物食品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的寵物食品類型排行。

對許多民眾而言，寵物是生活及家庭中的重要的一份子，牠們的健康與快樂更是身為主人的我們的責任；而為毛孩吃下肚的食品把關，也成為所有「毛爸媽」們相當重要的課題之一，如飼料、罐頭、鮮食等都是常見的選擇。究竟哪種寵物食品最適合自家愛寵呢？我們本次便針對「寵物食品」進行觀測，一起來看看它們之間的差異吧！

「乾飼料」即開即食好方便 「生食、鮮食」營養價值高但要注意變質

▲ 網友熱議四大寵物食品類型 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「寵物食品」相關話題的討論，可以發現多數網友選擇讓毛孩食用「飼料」。乾糧飼料的價格親民，且既能夠長時間常溫保存、並搭配自動餵食器使用，即開即食的特性更讓飼主不必花時間備餐，是便利性與CP值兼具的寵物食品類型。

不過也有網友認為，飼料的口味與其所包含的營養都較單一，表示「（寵物）每天都只吃飼料也會覺得很單調吧」，認為透過不定期更換飼料品牌或口味，抑或是搭配其他類型的寵物食品，可以在滿足味蕾新鮮感的同時彌補營養素攝取不均的問題。

還有民眾提醒，乾糧含水量少、食用的飽足感較低，若採「自助式」、「餓了就吃」的方式餵食，也需留意份量，避免過度食用而對毛孩健康造成危害。

而費用通常較乾糧高、屬於「濕食」的「罐頭」也受到網友熱議。通過營養認證的罐罐營養均衡、含水量高，並且份量固定，不只可以讓寵物攝取充足營養，對飼主們而言，也較容易計算毛孩每天的進食量，幫助及時發現異狀。

討論區上便有網友針對寵物挑食的問題請益網友解決方式，引來許多毛爸媽紛紛推薦自家毛孩愛吃的罐頭，建議原PO可以各種品牌都「少量買來嘗鮮」，循序漸進地改變原先習慣的口味。

此外，「生食」與「鮮食」雖然費用較高、不易保存，卻有相當豐富的營養價值，因此也成為部分飼主挑選寵物食品的首選。有民眾提醒道「生食的保存過程很容易產生細菌」、「吃自煮鮮食要注意營養均衡」等。

指出若自製生食／鮮食，須特別留意保存方式並避免食物種類過於單一，若擔心備餐經驗不足，則可以購買現成的商業販售食品，不僅方便、也能輕易得知官方計算過的營養素與熱量數值。

不過許多已習慣自製鮮食的飼主也自豪分享「自己料理毛小孩的食物真的營養滿滿」，認為吃「原型食物」除了營養完整外，還對寵物「牙口咬合、咀嚼肌運作有幫助」，且主人也能夠在製作過程中獲得成就感。

你家也有正嗷嗷待哺的毛小孩嗎？挑選寵物食品時，除了照顧到自家寶貝的口味偏好，也別忘了將牠們的年齡、體型等身體因素與所需的營養納入考量，才能讓寵物吃得開心又健康！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「寵物食品」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/21~2024/03/21，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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