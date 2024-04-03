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【動物冷知識】隔壁瘋狂啪啪啪吵到睡不著！他們被吵好幾年 才發現是「魚類愛愛的聲音」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

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哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？美國佛羅里達州坦帕市的居民，多年一直受到一種低沈鼓聲砰砰的聲音干擾，但他們也找不到原因。後來居民募資2500美元購買水聲儀，並請海洋科學家研究分析，這種噪音居然是來自海洋裡的一種魚類交配的聲音！？

今天我們就一起來看看動物羞羞的冷知識吧！




黑鼓魚在交配時，會透過魚鰾周邊的肌肉收縮，產生出100-500Hz的低沈鼓鳴，這個噪音可以傳到1.6公里遠。

最煩的是，這些噪音大約在傍晚黃昏時開始，入夜後還會持續一段時間。

試想一下剛放學下班的你，回到家結果遠在1.6公里遠的魚在那邊開派對咚咚咚，這些低鳴甚至可以穿過地面進入房屋的牆壁和地板，就知道有多煩了！




洞螈是蠑螈類兩棲生物，他們非常長壽，最長可以活到超過100歲。

羅蘭大學（Eotvos Lorand University ）動物行為學學者巴拉斯（Gergely Balázs）從2010年到2018年研究19隻洞螈，發現只有3隻移動超過20公尺，有1隻甚至超過整整7年的時間「毫無動靜」！

洞螈的習性也很特別，他們棲息在洞窟的水中，雖然沒什麼天敵，但同時也沒什麼食物，曾有洞螈達成10年沒吃東西的紀錄。他們對交配也不是很積極，平均12.5年才交配一次。

洞螈活動力低的原因未有確實答案，科學家推測可能跟他們長壽與漫長的繁殖週期有關，讓洞螈對活動非常謹慎，將運動維持最低限度。




雄性大棕蝠的生殖器約為1.6公分，這看起來不大，但他們體型也就7公分左右，生殖器已經是整個身體長的22%了！

雄性的生殖器前端還是浪漫的愛心形狀

觀察97段大棕蝠的交配紀錄中，他們交歡的時間最短有53分鐘，最長可達驚人的12.7小時。

雄性大棕蝠不僅長又大又浪漫又持久，根本動物生贏家……嗎？

由於雄性大棕蝠的生殖器前端太大了，是雌性大棕蝠陰道口的7倍，所以他們的交配與其他哺乳類動物不同，沒辦法做到插入式的交配，雄性的生殖器只能在雌性陰道口外磨擦射精，來完成交配。

可見又長又大又持久，也不見得是好事啦🥲

參考連結：1234

噪音 魚類
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