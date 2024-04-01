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宜蘭大同部落動物數量穩定 可申請狩獵

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
部落的狩獵自主管理組織頒發「狩獵證」給獵人。圖／林業署宜蘭分署提供
部落的狩獵自主管理組織頒發「狩獵證」給獵人。圖／林業署宜蘭分署提供

野動法使得部落的狩獵文化受限制，為避免族人狩獵不慎觸法，林業署宜蘭分署針對大同鄉英士、樂水、寒溪及茂安村，委託學術單位進行動物資源監測，發現近年來「茂安村野豬數量多，樂水及茂安的山羌、山羊數量多」，宜蘭分署輔導部落成立狩獵自主管理組織並訂定公約，在狩獵與動物資源之間求取平衡。

茂安村最近成立傳統狩獵文化協會，是宜蘭縣繼大同鄉樂水村、英士村、寒溪村成立狩獵自主管理組織後，第5個成立狩獵管理組織的部落。茂安村傳統狩獵文化協會並通過狩獵管理公約，獵人遵行公約在茂安村傳統領域，依照歲時祭儀及傳統習俗狩獵，並維護山林生態、防止非法行為。

同意狩獵的前提是確保野生動物數量穩定。林業署宜蘭分署委請學術單位架設30台自動相機，針對對英士村、樂水村、寒溪村及茂安村進行動物資源監測，從英士村、樂水村及寒溪村歷年至今監測結果，山羌和獼猴最常見，中大型狩獵物種還包括水鹿、野山羊及野豬，中小型動物如黃喉貂、黃鼠狼、鼬獾、食蟹獴、白鼻心、麝香貓、穿山甲及松鼠等均有出現。

上述13種哺乳動物中，茂安的野豬數量值高於其他3村，除水鹿外其他12種都出現，因監測時間只有1年，尚須持續觀察；山羌和山羊在樂水及茂安的數量值比其他的2村高。

從2019至2023年，英士村、樂水村及寒溪村監測結果顯示，大型物種山羌、野山羊、野豬及獼猴的各季數量雖有波動，但整體而言「沒有劇烈差異」。

宜蘭分署表示，由於這幾個部落的野生動物數量並無減少變化，部落族人「依野生動物保育法及原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」申請在歲時祭儀及傳統習俗「利用野生動物，經地方主管機關核准」，是可以進行狩獵，但狩獵結束之後必須回報種類及數量。

部落的狩獵自主管理組織頒發「狩獵證」給獵人。圖／林業署宜蘭分署提供
部落的狩獵自主管理組織頒發「狩獵證」給獵人。圖／林業署宜蘭分署提供
來到鹿野鄉永康部落，遊客可化身一日獵人，跟著布農族人學習狩獵。圖／台東縣政府提供
來到鹿野鄉永康部落，遊客可化身一日獵人，跟著布農族人學習狩獵。圖／台東縣政府提供
中華民國國家公園學會針對部落進行狩獵說明，族人可以申請狩獵，但須回報數量與種類。圖／林業署宜蘭分署提供
中華民國國家公園學會針對部落進行狩獵說明，族人可以申請狩獵，但須回報數量與種類。圖／林業署宜蘭分署提供

宜蘭 山羌 野豬
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