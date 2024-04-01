宜蘭大同部落動物數量穩定 可申請狩獵

野動法使得部落的狩獵文化受限制，為避免族人狩獵不慎觸法，林業署宜蘭分署針對大同鄉英士、樂水、寒溪及茂安村，委託學術單位進行動物資源監測，發現近年來「茂安村野豬數量多，樂水及茂安的山羌、山羊數量多」，宜蘭分署輔導部落成立狩獵自主管理組織並訂定公約，在狩獵與動物資源之間求取平衡。

茂安村最近成立傳統狩獵文化協會，是宜蘭縣繼大同鄉樂水村、英士村、寒溪村成立狩獵自主管理組織後，第5個成立狩獵管理組織的部落。茂安村傳統狩獵文化協會並通過狩獵管理公約，獵人遵行公約在茂安村傳統領域，依照歲時祭儀及傳統習俗狩獵，並維護山林生態、防止非法行為。

同意狩獵的前提是確保野生動物數量穩定。林業署宜蘭分署委請學術單位架設30台自動相機，針對對英士村、樂水村、寒溪村及茂安村進行動物資源監測，從英士村、樂水村及寒溪村歷年至今監測結果，山羌和獼猴最常見，中大型狩獵物種還包括水鹿、野山羊及野豬，中小型動物如黃喉貂、黃鼠狼、鼬獾、食蟹獴、白鼻心、麝香貓、穿山甲及松鼠等均有出現。

上述13種哺乳動物中，茂安的野豬數量值高於其他3村，除水鹿外其他12種都出現，因監測時間只有1年，尚須持續觀察；山羌和山羊在樂水及茂安的數量值比其他的2村高。

從2019至2023年，英士村、樂水村及寒溪村監測結果顯示，大型物種山羌、野山羊、野豬及獼猴的各季數量雖有波動，但整體而言「沒有劇烈差異」。