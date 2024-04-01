嘉縣獵龍大隊 3年移除1.3萬隻綠鬣蜥

嘉義縣政府與嘉義大學合作培訓成立移除綠鬣蜥的「獵龍大隊」，3年來移除約1萬3000隻，族群明顯下降；縣長翁章梁昨天授證30名隊員，並表示綠鬣蜥個性溫馴，一般民眾遇到不要害怕，但也不要驚擾牠，可向縣府通報移除，希望能很快在台灣絕跡，讓公共工程、農業不繼續遭受破壞。

縣府表示，嘉義最早在水上鄉捕獲第1隻外來入侵種綠鬣蜥，發現沿著八掌溪岸邊繁衍、建立族群，2014年開始給獎勵金讓民眾協助移除，2018年起委託嘉大移除及監測，2021年成立獵龍大隊，受訓內容包括綠鬣蜥棲地環境實地探查、綠鬣蜥保定措施與安全移除實作等，通過訓練後，縣府會與學員簽署工作公約，後續能在特定範圍與時段內，戴著臂章移除綠鬣蜥，未受過訓練則不可擅自捕捉，否則恐觸犯野生動物保育法。

縣府農業處表示，成立至今核心區移除綠鬣蜥的數量逐年降低，成體吻肛長也有漸短的趨勢，顯示移除成效良好，近年義竹、布袋地區八掌溪沿岸等地區通報發現綠鬣蜥，也將納入移除及監測計畫。

受領臂章的簡志忠說，曾經看過1棵樹聚集近30隻綠鬣蜥、1分地紅豆苗竟有3分之1被啃食，與好友成立民間社團移除，後來政府成立獵龍大隊就加入，他認為，捕捉要有基本訓練、尊重生命的觀念。