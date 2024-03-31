6大熱門狗狗種類療癒狗奴們的心！你家毛孩上榜了嗎？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「狗狗種類」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的熱門狗狗品種排行。狗狗是許多民眾生活中不可或缺的一份子，不僅是人類最忠實的朋友，也是家庭的重要一員。不同種類的狗狗有著不一樣的特徵與性格，我們本次便針對「熱門狗狗種類」進行觀測，一起來看看哪些狗狗是網友公認的「狗界明星」吧！

「米克斯」聰明乖巧又好養 「柴犬」超可愛但其實「真的不好搞！」

▲ 網友熱議TOP6 狗狗種類 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「狗狗種類」相關話題的討論，可以發現「米克斯」受到許多狗奴們喜愛，更是不少民眾領養狗狗時的第一選擇；就有人詢問「大家都養什麼狗呢？」，吸引網友踴躍回覆，不少人提到「米克斯～」、「米克斯參戰」等。

也有人分享自己與愛犬從相遇到成為家人的過程，說道「之前當志工時照顧的狗狗，有感情後就把他領養回家了」。此外也有人補充，米克斯的遺傳疾病問題較少、壽命較長，且毛髮也比較不需要特別照料，可說是「又聰明又乖巧又好養」。

有著捲曲的尾巴、俏皮直立的耳朵，並且總是露出微笑表情的「柴犬」，也是十分熱門的犬種之一，親切可愛的外型總能吸引大批民眾的目光。

不過說到柴犬，不少飼主紛紛頭痛指出，雖然牠們「好好培訓可以是聰明乖狗狗」，不過天生「神經質愛亂叫，365天都在掉毛，皮膚容易生病，（有）2層毛，易挑食」，表示「偶爾也很羨慕其他飼養難度較低的犬種，因為柴犬真的不好搞」，因此也建議若是新手毛爸媽，飼養柴犬前絕對要做好大量功課，也要「有耐心和愛心，養了就不能棄」。

此外，身材嬌小、毛髮捲曲的「貴賓狗」，也用牠可愛的模樣擄獲了不少人的心。不少飼主指出，貴賓狗普遍智商較高，個性也十分親人，並且「比較不會掉毛也沒有體味，也不用太大的活動量，很適合當陪伴犬養著寵」，讓不少人在面對「大樓適合養什麼中小型犬」的提問時，紛紛推薦貴賓狗。

你家也有汪星人嗎？還是你正好有養狗的打算呢？狗狗是人類最忠實的朋友之一，無論是什麼種類都值得我們照料與珍惜，也別忘了在養狗前謹慎評估自身生活狀況，和愛犬一起共度美好的每一天吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「狗狗種類」相關討論則數。

觀測期間：2023/03/01~2024/02/29，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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