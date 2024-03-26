罕見保育類長鬃山羊下山！首次現蹤低海拔稻田「像幫農民驅鳥」

台東「熊良心生態顧問公司」日前在海岸山脈下的關山鎮電光里水稻田，記錄到長鬃山羊追趕在稻田覓食的環頸雉與花嘴鴨，不僅長鬃山羊到水田罕見，更見證這有趣畫面。

從畫面上看到，1隻尚未成年長鬃山羊從山坡下到水稻田，先是驅趕水稻田內環頸雉，接著東張西望，看到遠處田間有花嘴鴨降落，於是又快步趕過去嚇走花嘴鴨，讓生態監測人員感到驚訝，「牠好像在幫農民驅鳥」。

拍攝畫面的熊良心生態公司負責人林耿弘表示，公司正在執行水利署八河川分署與林業及自然保育署台東分署的卑南溪高灘地補植樹木生態監測計畫，工作人員意外在周遭拍攝到長鬃山羊；據公司了解，這是國內首次記錄到長鬃山羊出現水田，以及有趣追趕鳥類畫面。

林業及自然保育署台東分署長吳昌祐表示，林保署目前在國土生態綠網計畫卑南溪流域保育軸帶，持續都有不同點位的環境監測，這筆長鬃山羊資料是否為個案，須更長期資料累積，但提供了很好資料；後續累積的野生動物監測資料，將可作為國土生態綠網保育策略，甚至是海岸山脈、卑南溪綠廊縫合的參考。

根據內政部國家公園署資料，台灣長鬃山羊是台灣唯一野生牛科動物，屬特有種，珍貴稀有保育類野生動物，棲息於海拔200至3800公尺間的山區森林，也常出現於裸露岩石崩塌處及險峻陡峭山區，少有出現在低海拔的淺山農田。