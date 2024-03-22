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北市貘豆赴日定居聯姻

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市立動物園的馬來貘「貘豆」前天抵達日本名古屋東山動植物園，入住新家，肩負族群保種任務。圖／日本名古屋東山動植物園提供
台北市立動物園的馬來貘「貘豆」前天抵達日本名古屋東山動植物園，入住新家，肩負族群保種任務。圖／日本名古屋東山動植物園提供

台北市立動物園馬來貘「貘豆」赴日出任務，肩負族群保種、國際交流的重責大任，歷經2天1夜，前天傍晚順利抵達名古屋東山動植物園，將定居日本。園方表示，貘豆將與居住在日本的年輕母貘「Komore」嘗試配對，希望未來牠能在日本開枝散葉、建立家族。

動物園的馬來貘目前皆屬於同一家族，第3代的貘豆生於2020年9月13日，父母是來自捷克、去年逝世的「貘克」及園內出生的「貘芳」，「貘花豆」則是牠的同父異母妹妹。

諶亦聰表示，貘是熱帶雨林中重要的種子傳播者，牠們吃下的果實隨著自身移動，讓種子透過糞便，在森林的各處散播，幫助森林再生。近年因人類開發行為嚴重，道路、農業活動及非法採伐森林，導致棲息地破碎化，野外族群生存壓力，也對生物多樣性產生影響。

園方指出，全世界各區域的動物園暨水族館協會持續合作推動馬來貘域外族群管理，建立穩定的安全族群，並推廣貘的保育教育。透過國際合作，共同管理各單位的馬來貘們，經檢視親緣關係後調度個體，維持族群數量及基因多樣性，讓族群數量不再僅限於單一動物園中。

動物園表示，貘豆此次與日本交流合作，跳脫單純園與園的交流，而是在日本動物園暨水族館協會（JAZA）框架下，檢視域外族群現況，由JAZA主席召開台日討論會議並做出合作決議。

動物園 日本 馬來貘
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