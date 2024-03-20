【動物冷知識】國家為搶鳥屎開戰！能做火藥還讓糧食暴增10倍 到底哪隻鳥這麼狂？

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？19世紀時的歐洲，曾發生過為了爭奪「鳥屎」而發生的戰爭嗎？

今天我們一起來看看動物便便的冷知識！









海鳥糞含有極高的氮、磷和鉀元素，他可以作為肥料使用，被稱為「能夠提高農作物收穫量十倍的魔法大便」！同時也是生產火藥的重要來源。

19世紀的歐洲人工化肥技術尚未開發完全，只能從大自然中尋找天然肥料，鳥糞一度成為全球重要資源，許多國家為掠奪鳥屎而開戰。 美國國會甚至通過《鳥糞島法》，允許美國公民以美國政府名義占有鳥糞蘊藏的，無人認領的海島，只要其未被占領或不屬於另一政府的管轄範圍；該法案同時授權美國總統派出軍隊提供保護，確立美國在這些領土上的刑事管轄權。《鳥糞島法》迄今繼續有效，最近一次美國法院依據該法的判決是2014年裁定與海地爭議的納瓦薩島屬美國所有。

鳥屎爭奪戰一直持續到20世紀初葉，由兩名德國學長發明了「固氮法」，這是一項能夠從空氣中合成氮的技術，氮不再是稀有難取得的資源，因此鳥糞的需求才漸漸減少。









這麼可愛的大貓熊，居然會將馬糞塗抹在身上，甚至躺在馬糞上打滾，直到黑白分明的毛皮被染成了另一種顏色...

科學家經研究表示，馬糞中含有「β-石竹烯」（C15H24），這種物質存在於丁香、石竹等植物中，該物質塗抹在身上後，阻斷了與皮膚降溫反應有關的受體，進而達到保暖效果。

馬糞便根本就是大貓熊的暖暖包啊！









弄蝶的幼蟲是一種捲葉蟲，他們準備在葉片上大吃特吃時，會將自己捲進葉中大快朵頤。 這種進食方式形同隱形了，他們的天敵也找不到他們身在何處，不過他們的糞便氣味很可能會洩漏他們的位置！

弄蝶幼蟲的尾端結構複雜，有肛板（anal plate）、肛梳（anal comb）和壓力管（pressure vessel），需要發射糞便時，所有壓力管可以同時發揮作用，將糞便以每秒2公尺的速度噴射的老遠！

研究發現對毛毛蟲有興趣的寄生蜂會花更多時間在檢查含有糞便的捲葉，所以弄蝶的幼蟲為了自保，就必須講便便噴的越遠越好！





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