影／野生動物急救站成立三十年 盼為其貢獻保育力量
農業部生物多樣性研究所野生動物急救站下午舉行成立三十年記者會，急救站自民國82年成立以來已累積救援超過1萬4千隻野生動物。急救站以醫療救援、醫學研究、教育推廣及價值運用為宗旨，救援範圍涵蓋各類野生動物，從麻雀到黑熊，急救站未來也希望參與重大突發野生動物救援事件，並接軌國際。
農業部生物多樣性研究所副研究員林桂賢表示，近幾年比較常接獲通報受傷的野生動物是石虎跟穿山甲，早期穿山甲大部分都是誤中獸夾，近幾年多為犬隻攻擊；石虎的部分近年來是遭受車輛撞擊。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言