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影／野生動物急救站成立三十年 盼為其貢獻保育力量

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
農業部生物多樣性研究所野生動物急救站下午舉行成立三十年記者會，農業部生物多樣性研究所楊嘉棟（左三）、農業部生物多樣性研究所副研究員林桂賢（左二）與急救站同仁合影。記者葉信菉／攝影
農業部生物多樣性研究所野生動物急救站下午舉行成立三十年記者會，農業部生物多樣性研究所楊嘉棟（左三）、農業部生物多樣性研究所副研究員林桂賢（左二）與急救站同仁合影。記者葉信菉／攝影

農業部生物多樣性研究所野生動物急救站下午舉行成立三十年記者會，急救站自民國82年成立以來已累積救援超過1萬4千隻野生動物。急救站以醫療救援、醫學研究、教育推廣及價值運用為宗旨，救援範圍涵蓋各類野生動物，從麻雀到黑熊，急救站未來也希望參與重大突發野生動物救援事件，並接軌國際。

農業部生物多樣性研究所副研究員林桂賢表示，近幾年比較常接獲通報受傷的野生動物是石虎穿山甲，早期穿山甲大部分都是誤中獸夾，近幾年多為犬隻攻擊；石虎的部分近年來是遭受車輛撞擊。

農業部生物多樣性研究所野生動物急救站下午舉行成立三十年記者會，農業部生物多樣性研究所副研究員林桂賢表示，近幾年比較常接獲通報受傷的野生動物是石虎跟穿山甲，早期穿山甲大部分都是誤中獸夾，近幾年多為犬隻攻擊；石虎的部分近年來是遭受車輛撞擊。記者葉信菉／攝影
農業部生物多樣性研究所野生動物急救站下午舉行成立三十年記者會，農業部生物多樣性研究所副研究員林桂賢表示，近幾年比較常接獲通報受傷的野生動物是石虎跟穿山甲，早期穿山甲大部分都是誤中獸夾，近幾年多為犬隻攻擊；石虎的部分近年來是遭受車輛撞擊。記者葉信菉／攝影
農業部生物多樣性研究所野生動物急救站下午舉行成立三十年記者會，現場展示穿山甲標本。記者葉信菉／攝影
農業部生物多樣性研究所野生動物急救站下午舉行成立三十年記者會，現場展示穿山甲標本。記者葉信菉／攝影
農業部生物多樣性研究所野生動物急救站下午舉行成立三十年記者會，現場展示石虎標本。記者葉信菉／攝影
農業部生物多樣性研究所野生動物急救站下午舉行成立三十年記者會，現場展示石虎標本。記者葉信菉／攝影

石虎 穿山甲 農業部
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