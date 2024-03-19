兩次領養 「倉庫」浪貓更愛他們一家

陳小姐一家第一次看到流浪貓咪的地方就是——倉庫，這也是牠名字的由來。

收養「倉庫」一開始本來就只是要當中途之家概念，後來因爲讀大學的女兒遲遲沒有找到合適的人選，不是說牠太小，怕不好照顧，就是怕牠越來越大不找到合適喜歡的人養，陳小姐想想這樣看來還真麻煩。

「倉庫」跟許多貓咪一樣超喜歡吃肉泥，打筆電時也要黏過來的「小倉庫」還真會撒嬌的呢！

剛養約莫8個月左右，有天陳小姐家裡來了親戚，住了幾天，在跟「小倉庫」互動後，深覺牠太可愛好玩，於是他們去找朋友遊玩幾天後，竟說服朋友領養，原來他們的朋友本身也恰巧想要養貓。

在送走倉庫時，陳小姐心裡十分忐忑不安，深怕對方萬一無法好好照料牠怎辦？深怕自己「所托非人」怎麼辦？

還好後來有成立「倉庫」群組，對方時時會拍牠的近況照片，加上若單身的對方一時要出差幾天，一樣也住淡水的她可以將「倉庫」帶去女兒宿舍寄養幾天，這樣也挺好的。

誰知約莫不到一年時間，領養的朋友因為一些私人工作因素，無法繼續飼養，在跟陳小姐說明情況後，陳小姐說，「我來繼續養牠好了。」

陳小姐表示，養寵物除了是筆常態開銷外，更多的是責任，尤其當牠年紀漸長，跟人一樣也會老化、退化……，真的若沒有足夠信心與把握千萬不要隨意領養。

當「倉庫」二次來到家裡後，陳小姐一家人相比之前更加有耐心，對於牠的搗亂也有更多包容心。

連偶而來住家裡的婆婆，從一開始嘴說她最討厭貓，因為貓是陰的，到如今也因為「倉庫」不怕生，會與人親近後，連婆婆也被收服了。

有次婆婆說 倉庫經常性會竄出來抱腿，也常跟前跟後，害得她總是怕踩到牠，更擔心自己也摔傷。

陳小姐就跟婆婆說：「人家牠喜歡你，才會這樣跟你互動，總比妳女兒家那隻紅貴賓，妳都住她家那麼多年了，還會凶妳、甚至會咬妳……」

還有次婆婆進房間要睡覺前，陳小姐先幫她換了床單，突然發現「倉庫」躲進床單裡面，那隆起一坨的床鋪，彷彿在跟她玩捉迷藏，讓她婆婆深感有趣。

更有次天氣較冷，那天晚上恰巧公公也來家裡，倆老要進房睡覺時，掀起棉被竟發現「倉庫」已經躲在裡面睡覺，那畫面也讓他倆長輩深感趣味。

一隻小浪貓，在被收養後，對比祖厝的浪貓，長相真的差很多，原來「相由心生」也適用貓咪身上。

無論是優雅站立著的「倉庫」，還是睡到一副毫無天敵的模樣……。

容易杞人憂天的陳小姐，偶而會為「倉庫」慶幸，遇到目前的她們，偶而也會心疼想著若是遇到社會新聞般的惡人領養，牠還真可憐.…..想到這裡，陳小姐也時辛酸起來。

所以，還是隨便牠在家自由上竄下跳好了。東西弄翻了，就跟自己說，該抽空整理整理物品囉！

「倉庫」正用牠的行動力，告訴陳小姐家裡太亂了，要抽空逐步整理、清潔、取捨、收納喔~~！幸福呀！這家相親相愛的一家人。

梅花新聞網