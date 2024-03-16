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黑面琵鷺現蹤二仁溪…毒物旁覓食

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市南區灣裡二仁溪黑面琵鷺數量愈來愈多，環團認為自然生態漸恢復，旁邊的廢棄物應盡速清除。圖／台南社大林政翰提供
台南市南區灣裡二仁溪黑面琵鷺數量愈來愈多，環團認為自然生態漸恢復，旁邊的廢棄物應盡速清除。圖／台南社大林政翰提供

台南市二仁溪長期遭到廢棄物汙染，戴奧辛含量高，經中央和地方投入整治已有改善，南區灣裡二仁溪及三爺宮溪出口近來出現黑面琵鷺族群，地方人士雀躍不已，但環團憂心，黑面琵鷺覓食區旁邊就是尚未清除的有毒電子廢棄物，對鳥類及人類都有害，希望加快清除；台南市環保局表示，向環境部爭取近千萬元，啟動「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」已完成招標，下周召開說明會後就會動工。

環保局表示，二仁溪周邊因遭掩埋有毒電子廢棄物，載奧辛含量過高，從2009年迄今，包含中央水利署、環境部和台南及高雄市府在內，共投入超過10億經費，清除超過13.6萬公噸的廢棄物；二仁溪汙染程度已大幅改善，在中下游水域調查到的魚類種類數，已從20多年前的10多種，增加至41種，生態復育成果也持續顯現。

台南社大環境小組副研究員林政翰說，最近幾年都在二仁溪灣裡段監測到黑面琵鷺，從2隻到今年已有2、30隻，還有不少鷸科的反嘴鴴，都是以前少看到的，喜的是代表二仁溪自然生態慢慢恢復中，憂的是「怎麼能讓國際保育明星鳥在有毒廢棄物旁邊覓食呢？」。

灣裡萬年文史推廣學會總幹事潘文欽表示，二仁溪流經灣裡茄萣出海，近2、3年來都有2至30隻黑面琵鷺在出海口覓食，從堤岸上可近距離賞鳥，是看黑面琵鷺自然生態最好的地方。

高雄市舢筏協會前總幹事蘇水龍也說，80年代因工業化二仁溪汙染嚴重，近來漸獲改善，自然生態慢慢恢復，黑面琵鷺族群固定棲息就是最好證明；市議員李啟維呼籲市府加速整治，結合地方行銷帶動灣裡觀光。

環保局長許仁澤表示，去年向環境部爭取986萬元，進行「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」，預計從南萣橋上游450公尺處為試辦場址，試行清除河道上裸露廢棄物；但整體清除數量龐大需要10多億元，還要爭取中央經費支持。

台南 廢棄物 黑面琵鷺
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