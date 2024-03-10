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高市偏鄉巡迴犬貓絕育列車啟動 家樂福辦13場認養會

中央社／ 高雄10日電
高雄市動物保護處今天舉辦偏鄉巡迴犬貓絕育三合一活動，今年首站到大樹區，提供犬貓絕育、狂犬病疫苗及晶片施打等服務。示意圖／ingimage
高雄市動物保護處今天舉辦偏鄉巡迴犬貓絕育三合一活動，今年首站到大樹區，提供犬貓絕育、狂犬病疫苗及晶片施打等服務。示意圖／ingimage

高雄市動物保護處今天舉辦偏鄉巡迴犬貓絕育三合一活動，今年首站到大樹區，提供犬貓絕育、狂犬病疫苗及晶片施打等服務；另外，家樂福今年將在高雄舉辦13場認養會，為流浪犬貓找個家。

高雄市動物保護處今天舉辦偏鄉巡迴犬貓絕育三合一活動，今年首站到大樹區綜合體育館，現場除了提供犬貓絕育、狂犬病疫苗及晶片施打服務，並提供免費動物醫療諮詢等服務。

動保處長葉坤松表示，去年動保處共舉辦36場次偏鄉巡迴犬貓絕育活動，合計絕育2303隻犬貓，考量偏鄉缺乏動物醫療資源，以及為加強犬貓源頭控管，會持續辦理偏鄉巡迴犬貓三合一絕育服務市民。

今天活動有256隻犬貓注射狂犬病疫苗、101隻植入晶片辦理寵物登記，還有109隻犬貓完成絕育手術；接下來，偏鄉巡迴犬貓絕育列車將於4月21日開往林園區西溪、中芸、鳳芸里里民聯合活動中心。

動保處並表示，今年度市民犬貓絕育補助活動已開跑，年滿18歲高雄市民、每人申請上限2隻，於活動期間內攜帶犬貓至高雄市獸醫診療機構辦理絕育手術即可向動保處提出申請，名額有限。

另外，動保處為幫助更多流浪犬貓找到合適家庭，結合家樂福舉辦「為毛孩子找個家」認養會，今年首場認養會昨天在家樂福成功店舉行。家樂福表示，今年認養會於大高雄區家樂福量販規劃共舉辦13場，鼓勵民眾前往鄰近家樂福認養。

家樂福認養會活動皆為週六下午2時到6時，接下來將於4月13日在鼎山店舉行；詳細資訊可在動保處官網、官方臉書或洽動保處（07）5519059查詢。

偏鄉 家樂福 認養
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