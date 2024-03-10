狂犬病疫苗 民代籲提升施打率

台灣目前仍屬狂犬病疫區，近年頻傳野生鼬獾、白鼻心驗出狂犬病毒，毛小孩施打疫苗不容忽視，不過施打率始終偏低，北市有效免疫覆蓋率僅52%，議員呼籲要提升施打率。北市動保處表示，將積極辦活動或與動物醫院合作，未替寵物施打最重罰15萬元。

據防檢署統計，全台犬貓登記約有222萬隻，施打狂犬病疫苗僅約74萬隻，以台北市犬貓總數22萬隻僅約6萬隻施打，疫苗覆蓋率約5成，距群體免疫的7成有落差。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，犬隻感染狂犬病死亡率達100%，若疫苗覆蓋率未達70%易傳染給人，目前人類發病後無法治療，致死率也是100%；高危險性族群包括獸醫、寵物美容業者及野外工作者，第二危險是與貓狗同住者。

台灣疫情多在濁水溪以南，但今年苗栗大湖一隻鼬獾身上檢驗出病毒，專家憂心疫情北上。市議員游淑慧表示，各地常有民眾遭野狗咬傷，狂犬病疫苗施打率低恐成破口，呼籲加強宣導，也設懲罰機制。

楊動物醫院長楊靜宇說，飼主多認為毛小孩養在室內無需打針，也擔心高齡寵物挨針；台灣目前規定每年施打，可參照疫苗效價採二、三年施打一次，或許能提高接種意願。

北市動保防檢組組長范明琪表示，目前北市沒有陽性個案，但郊山野生動物出沒有一定風險，會設法加強接種；罰則部份若發現飼主未替寵物施打狂犬病疫苗超過1年，發文提醒後仍提不出施打證明，且未立即施打，將依動物傳染病防治法開罰3到15萬元。