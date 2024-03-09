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毛孩絕育防生病 新北動保處提供補助

中央社／ 新北9日電

新北動保處今天說，建議公狗絕育可降低攝護腺疾病及睪丸腫瘤產生，母犬絕育可避免子宮蓄膿，市府補助家養公犬貓新台幣600元，母犬貓1200元；流浪公犬貓1000元，流浪母犬貓2000元。

新北市動物保護防疫處透過新聞稿表示，之前救援1隻流浪公狗「優寶」，經獸醫師檢查，發現身上沒有創傷，但肛門腫脹，食慾不振有便秘，行為暴躁不親人，且常出現痛苦表情，加上尚未絕育，經細針採取細胞學採樣鏡檢，確認為圍肛腺瘤，隨即幫「優寶」進行手術及絕育，2個月治療照護後康復，變得乖巧，後續被認養

動保處獸醫師呂信璋表示，圍肛腺為一個特化的皮脂腺，可以調節肛門周圍皮脂的分泌，由於組織學下圍肛腺的組織型態與肝臟細胞類似，又可稱肝樣腺；若圍肛腺腺體細胞腫瘤化，可能形成圍肛腺瘤、圍肛腺上皮瘤及惡性圍肛腺癌。

呂信璋表示，圍肛腺來源的腫瘤，好發於中、老年未絕育的公犬，此外，肛腺腫瘤除了會在肛門周圍發現，也會長在尾巴、會陰、包皮或腹部或其他區域。

動保處表示，為犬隻施行絕育手術好處多，可避免引起母犬子宮蓄膿，公犬睪丸腫瘤、疝氣、或圍肛腺瘤等疾病。未為寵物絕育且未申請免絕育管理說明，或者未申報繁殖需求而繁殖寵物，經查證屬實，將依動物保護法處5萬元以上25萬元以下罰鍰，經限期改善仍未改善者得按次處罰。

動保處說，為減輕飼主或愛心民眾的負擔，每隻家養公犬貓補助600元，母犬貓補助1200元；流浪公犬貓補助1000元，流浪母犬貓補助2000元。名額有限，詳細資訊可查詢新北市動物絕育管理系統網站（https://www.neuter.ntpc.gov.tw/Login.aspx）。

寵物 獸醫師 腫瘤 認養
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