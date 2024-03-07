聽新聞
test
0:00 / 0:00

抓貓當教具涉虐 動保處要查

聯合報／ 記者鍾維軒楊正海／台北報導

北市李姓物理補教老師近日把橘貓當作教具，只見教師抓起貓咪四肢並顛倒舉高，連續2次讓橘貓「自由落體」，貓咪不斷發出哀號聲，議員陳怡君批涉及虐待動物，要動保處開罰。北市動保處回應，會確認動物有無受傷，若再次違法將立即開罰，後續會追蹤與訪談該師。

陳怡君說，為人師表卻做最壞的示範，李姓老師竟然在課堂上，當著眾學生面前，拿自己飼養的貓咪「來福」做活體實驗。影片中看到該名老師抓起貓的四肢，身體倒吊，背面朝地，然後再舉高放手，讓貓咪墜地，而且這舉動還連續做了數次。

她說，該物理老師聲稱這是在做「角動量守恆」實驗，不過過程中已聽到貓咪哀號求饒的叫聲，李姓老師不但沒有同理心，反而還在眾學生面前笑著說貓就沒關係，狗就不行。

李姓補教老師昨發文道歉，並捐款5萬元流浪動物之家，身為來福的主人，沒有顧慮現場人多與聲音較大造成來福的不安，忽略在實驗中可能造成來福的身心傷害。

該補教老師說，身為一個老師，未詳盡考量課堂行為對學生與社會可能造成的影響，做出具爭議性的行為，「我深感抱歉並會深深檢討與反省」，承諾未來務必會找實驗影片來替代此行為，並嚴加審視教育者應該承擔的社會責任。

北市教育局表示，將責請補習班善盡管理之責，安排適合教學方式，避免違反相關法令。

北市 貓咪
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

高中生收養2貓未徵家人同意 媽媽棄養遭罰6萬

台北市推毛孩安養機構 盼減緩飼主照養壓力

寵物高齡化 北市攜手民間安養機構照護毛寶貝

補教老師「自由落體」虐貓 陳怡君轟可惡、猜非第一次

相關新聞

壯圍法鬥繁殖場剩9犬待認養

宜蘭縣壯圍鄉某間法國鬥牛犬繁殖場由於經營不善，經營者跑路導致場內67隻法鬥因互咬、衰弱等原因，陸續死亡17隻，宜縣動植物...

網路認養2貓遭母丟公園 出養人棄養人共被罰9萬

新北市動保處日前獲通報，在板橋區望月公園廁所外，發現袋子內裝有2隻貓，疑似遭人棄養，經查發現，原本晶片登記飼主陳先生透過...

抓貓當教具涉虐 動保處要查

北市李姓物理補教老師近日把橘貓當作教具，只見教師抓起貓咪四肢並顛倒舉高，連續2次讓橘貓「自由落體」，貓咪不斷發出哀號聲，...

高中生收養2貓未徵家人同意 媽媽棄養遭罰6萬

板橋望月公園發現2隻貓棄養，新北動保處追查發現高中生網路認養，但卻未徵求家人同意，因此，高中生的媽媽將貓棄養遭動保處開罰...

貴氣仙貓見1物「秒丟偶像包袱」！網美顏值瞬間歸0變身哥吉拉：朕要毀滅世界

一名網友家中養了2隻仙氣的米克斯三花貓，平常牠們總是一臉雍容貴氣的模樣，長相可以說是非常上相。但這兩隻貓咪遇到一個東西就會馬上拋棄偶像包袱變身喵吉拉，那就是飼主拿出吸塵器的瞬間。

陌生幼童禮貌問能不能摸狗狗 她無意喊1句話「全場集體下跪」場面瞬間尬爆

一名網友養了一隻可愛的黃金獵犬，日前飼主帶狗狗到公園玩耍，一名陌生幼童湊上來默默看了看可愛的狗狗，隨即禮貌地開口詢問「我可以摸狗狗嗎？」，飼主見狀立刻答允，沒想到幼童的朋友們都圍了上來湊熱鬧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。