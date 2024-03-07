抓貓當教具涉虐 動保處要查

北市李姓物理補教老師近日把橘貓當作教具，只見教師抓起貓咪四肢並顛倒舉高，連續2次讓橘貓「自由落體」，貓咪不斷發出哀號聲，議員陳怡君批涉及虐待動物，要動保處開罰。北市動保處回應，會確認動物有無受傷，若再次違法將立即開罰，後續會追蹤與訪談該師。

陳怡君說，為人師表卻做最壞的示範，李姓老師竟然在課堂上，當著眾學生面前，拿自己飼養的貓咪「來福」做活體實驗。影片中看到該名老師抓起貓的四肢，身體倒吊，背面朝地，然後再舉高放手，讓貓咪墜地，而且這舉動還連續做了數次。

她說，該物理老師聲稱這是在做「角動量守恆」實驗，不過過程中已聽到貓咪哀號求饒的叫聲，李姓老師不但沒有同理心，反而還在眾學生面前笑著說貓就沒關係，狗就不行。

李姓補教老師昨發文道歉，並捐款5萬元流浪動物之家，身為來福的主人，沒有顧慮現場人多與聲音較大造成來福的不安，忽略在實驗中可能造成來福的身心傷害。

該補教老師說，身為一個老師，未詳盡考量課堂行為對學生與社會可能造成的影響，做出具爭議性的行為，「我深感抱歉並會深深檢討與反省」，承諾未來務必會找實驗影片來替代此行為，並嚴加審視教育者應該承擔的社會責任。

北市教育局表示，將責請補習班善盡管理之責，安排適合教學方式，避免違反相關法令。