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貓迷心都碎了！補習班男師課堂狠摔貓 網怒喊檢舉：沒資格教書

聯合新聞網／ 綜合報導
此為示意圖，與文章提及的貓無關。圖／Ingimage
此為示意圖，與文章提及的貓無關。圖／Ingimage

一名網友昨(5)日在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」中，PO出一則令人震驚的影片，一名疑似是教物理的補習班老師，想測試貓咪在著地瞬間會不會翻正，竟當場拉著貓的腳，在課堂上摔貓，讓所有養貓的網友砲轟「根本沒有資格當老師」。

原PO隨影片氣憤地表示：「這哪個學校還是安親班的老師啊？是可以這樣的嗎？原來現在教課都是這樣教的？」只見影片中一名男性老師，在課堂上抓著一隻貓的腳猛力往地上摔，貓咪還因為十分害怕一直發出聲。該影片被瘋傳後，讓所有貓迷心都碎了，並直言，這位老師根本沒資格為人師。

有網友還發現，流出的影片畫面疑似是北市一家高中物理補習班，不少網友看到影片後生氣又難過，紛紛表示：「看到當下超生氣，這種人到底有什麼資格可以當老師？」、「我真的忍不了，我養了兩隻貓一隻狗的主人，希望這種人被懲處，小橘不會講話，我來替小橘發聲」、「太過分了，這虐待動物了！可以向動保局檢舉」、「這位老師怎麼了？為何這樣傷害自己的貓？」、「真的忍不了！學校應該是正常教育的地方，怎麼會用這種方式教導學生？」。

貓迷更心疼地指出：「貓咪本來就是一個不喜歡就會離開，或是發出聲音阻止你做這個行為的動物，有養貓的都懂；不懂為什麼貓咪已經發出這種聲音來告訴他了，還要重複這個動作，會不會太過分？」、「看得我好心疼好緊張，小橘的叫聲好可憐」。

該則影片出處為Threads，但原出處已無法觀看，原PO將原影片翻拍後上傳。根據網友的說法，還有不少網友在原出處影片的留言區護航該名補教師，令人感到不可思議。

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