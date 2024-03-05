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成群黑面琵鷺換繁殖羽亮麗吸睛 鳥友：黑琵北返前最佳觀賞時機

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
成群黑面琵鷺換繁殖羽亮麗吸睛。圖／蘇家弘提供
成群黑面琵鷺換繁殖羽亮麗吸睛。圖／蘇家弘提供

春暖花開，冬候鳥樂園嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區、布袋濕地，來台度冬北方嬌客覓食休息養精蓄銳，準備北返，生態觀察家暨攝影師蘇家弘說，成群黑面琵鷺換上繁殖羽，有如「金毛獅王」，現在是觀賞黑琵繁殖羽最佳時機。

蘇家弘說，冬候鳥換繁殖羽如同換穿美麗新裝，鳥兒換羽為吸引異性，繁殖下一代，通常公鳥繁殖羽較豔麗，羽毛定期更換稱換羽，這是鳥類重要生物學現象，換羽讓羽毛保持完好，並能應對羽毛損傷，鳥類從破殼到性成熟要經多次換羽，然後每年一般要換羽2次。

成群黑琵在布袋廢鹽田濕地、鰲鼓濕地覓食，站在土堤岸上或樹上，空中飛翔，黑面琵鷺換上繁殖羽，準備北返繁殖下一代，覓食，洗澎澎，展翅，休息，嬉戲，互相理毛等動作，洗澡或理毛形成的龐客頭，迷人逗趣。

成群黑面琵鷺換繁殖羽亮麗吸睛。圖／蘇家弘提供
成群黑面琵鷺換繁殖羽亮麗吸睛。圖／蘇家弘提供
成群黑面琵鷺換繁殖羽亮麗吸睛。圖／蘇家弘提供
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成群黑面琵鷺換繁殖羽亮麗吸睛。圖／蘇家弘提供
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嘉義 鰲鼓濕地 黑面琵鷺
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