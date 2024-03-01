遊蕩犬淪保育殺手「逍遙法外」

遊蕩犬與野生動物的衝突越來越多，甚至威脅到好不容易的保育成果，從穿山甲、石虎，如今連瀕危的草鴞都慘遭遊蕩犬攻擊死亡，目前TNVR（誘捕、絕育並回置）的作法，形成更多問題，但相關單位至今拿不出具體方案，保育人士認為，目前只有中部石虎棲息熱區有遊蕩犬隻移除試辦計畫，政府應拿出政策，全台同步檢討在生態敏感區都設試辦區。

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩投身草鴞保育20多年，一直在調查「草鴞為什麼繁殖不成功？」他看到遊蕩犬攻擊草鴞巢穴時「沮喪又難過」。2年前屏東曾發生過遊蕩犬攻擊騷擾草鴞，今年在台南和高雄交界的二仁溪再度發生犬殺。

草鴞保育已初見成果，2年前林業署嘉義分署及農業部畜產試驗所「聯手」，在牧草區守護4隻瀕臨絕種保育類野生動物草鴞寶寶順利長大，當年雛鳥之一腳環編號218草鴞今年又返回畜試所配對繁殖，再次以圍網保護巢區，第3代4隻幼雛成功離巢，但二仁溪河床的草鴞雛鳥就來不及長大。

曾翌碩指出，遊蕩犬與野生動物衝突越多，台南龍崎惡地自然保留區，二級保育類的穿山甲也疑遭遊蕩犬圍殺；這次二仁溪的草鴞巢遭犬攻擊繁殖失敗，因南岸屬於高雄市政府，台南市政府動保處說管不到，也需要跨區協調。

去年林業署委託在嘉南地區執行淺山平原野生哺乳類潛在移動廊道調查，以紅外線自動相機在曾文溪下游拍到石虎，令人振奮，但曾文溪河床也是遊蕩犬出沒熱區，也有隱憂，保育人士和動保團體都認為政府要有整體策略，目前只是捕捉結紮又回放，問題又回到原點，跨縣市及各部會要整合，才能守護得來不易的保育成果。