陪伴遊客34年 北市動物園小熊爺爺過世

台北市立動物園的高齡台灣黑熊「小熊」陪伴遊客34年，是動物園界紀錄最老的亞洲黑熊，前天傍晚離世。動物園表示，小熊近幾年陸續出現老化症狀，例如脊椎骨刺、關節炎、高血壓等，經過2天治療不見好轉，最終人道處理，盼小熊在生命最後階段不要辛苦承受疼痛與壓力。

動物園說，小熊1989年10月31日來到動物園，當時大約2至3個月大，送牠到動物園的是住在新北市的民眾陳先生，當年在阿里山的路邊發現小熊被關在籠子裡兜售，當下心生不忍，因此買下小熊並把牠帶到動物園，希望可以得到最好的照顧。

小熊在保育員的照顧下逐漸長成了健壯的大熊，在細心呵護下，小熊轉眼間度過了34個寒暑，陪伴了無數來到動物園的大小朋友，也成為「熊瑞」級的黑熊爺爺。

動物園指出，小熊如同其他老年動物，近幾年陸續出現常見的退化症狀，像是脊椎骨刺、關節炎、高血壓等，2月24日傍晚，保育員發現小熊動作變得更加吃力，到25日小熊的下半身甚至已經無法動彈，獸醫發現小熊有明顯的脊椎贅骨生成及椎間盤疾病，考量小熊過於年長，不適合進行手術，最終還是艱難地做出人道處理的決定。

最後一天，保育員為小熊鋪著厚厚軟軟的乾草床，讓牠吹著暖風，所有照顧過牠的保育員也都來到身邊，陪牠走完最後一段路，動物園表示，近幾年照顧小熊的日子，讓動物園同仁們認識到熊科動物老年後將可能面對的疾病，也累積到如何照顧年老動物的寶貴經驗，「謝謝你小熊，再會了」。