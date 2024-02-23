遊蕩犬問題何解？動保團體：應著重源頭管理

校園遊蕩犬怎麼管？環團認為還是應該著重源頭管理，配合校園中的管理措施，否則遊蕩犬問題，無法解決。

去年國立台灣大學研究團隊於校內野放白鼻心卻遭到遊蕩犬隻咬死，甚至會在校園當中攻擊師生，多個大學學生會今天於立法院前召開記者會，呼籲各界重視校園內流浪犬問題。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，學生的出發點是良善的，不要有遊蕩犬需要掌握幾個重點，遊蕩犬要回歸飼主責任源頭管理，若是生態敏感區，就不適合流浪犬、遊蕩犬在現場，要搭配合適的安置與收容。

她表示，有些動保團體推校園犬，校園犬也要配合一些管理，這部分要老師學生、校長同意，都要配合一些措施；若校園中出現不適當的遊蕩犬出現，要配合收容與安置。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，台灣社會面對流浪犬議題，長期困於末端處理方式打轉，始終沒有從源頭管理著力，導致人犬衝突以及遊蕩犬隻與野生動物或經濟動物的衝突亦不斷。

她表示，中央及地方政府以及立法院需誠實檢討，公立收容所零安樂政策施行後，收容空間有限，遊蕩犬節育後回置衍生更多犬隻自身動物福利，以及野生動物保育、社會安全等問題。

陳玉敏說，公立收容所零安樂塑造進步動保形象，完全是「國王穿新衣」的假象。