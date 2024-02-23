快訊

板橋集合住宅火警狂冒大量濃煙 火場1男1女無呼吸心跳送醫搶救

1天割3次！大叔長痔瘡嫌就醫麻煩 「自割5年」尷尬下場曝光

Google新摺疊手機Pixel Fold 2外觀設計曝光！鏡頭、螢幕邊框、機身都變了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊蕩犬問題何解？動保團體：應著重源頭管理

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
多個大學學生會今天於立法院前召開記者會，呼籲各界重視校園內流浪犬問題。聯合報系資料照片
多個大學學生會今天於立法院前召開記者會，呼籲各界重視校園內流浪犬問題。聯合報系資料照片

校園遊蕩犬怎麼管？環團認為還是應該著重源頭管理，配合校園中的管理措施，否則遊蕩犬問題，無法解決。

去年國立台灣大學研究團隊於校內野放白鼻心卻遭到遊蕩犬隻咬死，甚至會在校園當中攻擊師生，多個大學學生會今天於立法院前召開記者會，呼籲各界重視校園內流浪犬問題。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，學生的出發點是良善的，不要有遊蕩犬需要掌握幾個重點，遊蕩犬要回歸飼主責任源頭管理，若是生態敏感區，就不適合流浪犬、遊蕩犬在現場，要搭配合適的安置與收容。

她表示，有些動保團體推校園犬，校園犬也要配合一些管理，這部分要老師學生、校長同意，都要配合一些措施；若校園中出現不適當的遊蕩犬出現，要配合收容與安置。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，台灣社會面對流浪犬議題，長期困於末端處理方式打轉，始終沒有從源頭管理著力，導致人犬衝突以及遊蕩犬隻與野生動物或經濟動物的衝突亦不斷。

她表示，中央及地方政府以及立法院需誠實檢討，公立收容所零安樂政策施行後，收容空間有限，遊蕩犬節育後回置衍生更多犬隻自身動物福利，以及野生動物保育、社會安全等問題。

陳玉敏說，公立收容所零安樂塑造進步動保形象，完全是「國王穿新衣」的假象。

校園 流浪犬 立法院
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

校園流浪犬攻擊事件頻傳 台大等學生會籲檢討TNvR措施

大學校園遊蕩犬問題日趨嚴重 學生團體呼籲各界正視

海關「護國神犬」去年破獲近5.2億元毒品 大麻占大宗

力促政府推動蛋雞產業轉型 動保團體與立委為健康點燈

相關新聞

校園犬隻管理 農業部：若人犬衝突嚴重 地方協助捕捉

多個大學學生會今天於立法院前召開記者會，呼籲各界重視校園內流浪犬問題。農業部表示，尊重大學自治，每個學校針對校園中的遊蕩...

黃汪半夜狂求飼主放牠出門！回來驚見渾身「江湖火拼痕跡」網笑：出來混要講義氣

浙江一名飼主養了一隻米克斯黃狗「土豪」，日前土豪凌晨2點多把飼主弄醒，似乎想要出去。飼主問牠這麼晚出去幹嘛，狗狗狂搖尾巴不斷嚶嚶叫，表現出急切的模樣。

清境農場奔羊節 百頭綿羊與3千遊客齊走同樂

清境農場今天利用台14甲線指標7.8至9.5公里處下坡路段舉辦「奔羊節」，百頭綿羊與3000名遊客在公路奔跑，羊咩咩不受...

21歲愛貓離世她突收「神祕包裹」拆開看到滿是牠的DNA瞬間淚崩：原來你還在

寵物過世讓人心碎！美國一位女子在21歲的愛貓逝世之後，收到一份由貓咪美容師送來的特別禮物──以愛貓的毛做成的各式貓毛氈，讓她感動到淚流滿面，直呼這是她這輩子收過最難忘的禮物。

遊蕩犬問題何解？動保團體：應著重源頭管理

校園遊蕩犬怎麼管？環團認為還是應該著重源頭管理，配合校園中的管理措施，否則遊蕩犬問題，無法解決。

舊地重遊巧遇2年前餵過的浪汪「原地癡等瘦1圈」！男子決心收編：不想再讓牠等我

一名網友2年前到無人區自駕遊玩遇到一隻浪汪，基於同情心就餵食了狗狗，沒想到2年後舊地重遊竟然在原地又遇見當年的狗狗，但狗狗已經老去許多甚至變更瘦，有鑑於男子這次是開車來不是騎車來，便下定決心住在當地一段日子突破狗狗心防，決心將牠收編回家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。