救傷穿山甲 多遭流浪犬貓攻擊

穿山甲是國際瀕危物種，昨天是世界穿山甲日，北市動物園指出，10年來救傷穿山甲餘百隻，近半是遭流浪犬貓攻擊；台灣流浪犬有16萬隻，數量是穿山甲10倍，應從源頭管控流浪動物。

台灣穿山甲品種為「中華穿山甲」，分布於淺山地區，海拔約500公尺以下丘陵平原處。動物園表示，2017年統計全台野生穿山甲約1萬6000隻，如今可能更少，10年來動物園救傷穿山甲約164隻，近一半是受流浪犬貓攻擊，讓穿山甲的生活環境更險惡，且即便治癒、野放後，無法適應被帶回或死亡個案高達9成。

動物園獸醫室主任賴燕雪指出，救傷穿山甲以外傷為主，傷勢愈重、康復期愈長，且不見得能適應新環境和食物，造成救援難度增加，野放適應也是難題，野放後無法適應或死亡比率高達9成，這個謎還未解開。

北市動物園照養穿山甲逾30年，專業度在國際名列前茅。園長諶奕聰說，目前有兩隻穿山甲採國際交流送到德國萊比錫動物園、也有兩隻送到捷克布拉格動物園，並成功繁殖誕下一隻寶寶，還有一隻送往日本上野動物園，今年適逢園慶110周年，順利的話下半年將有穿山甲「旅外」歐洲。

台東前晚有一隻穿山甲逛大街，爬進關山鎮和平路一家超商引發騷動，店員不知如何處理隨即報警，警員把牠送往野灣野生動物保育協會檢查，並未受傷，昨天傍晚野放重返山林。

警方表示，穿山甲是保育類動物，依野保法規定，擅自獵捕、宰殺者，將處6個月到5年徒刑，得併科20萬至100萬元罰金。