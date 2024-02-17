台東驚見穿山甲逛超商！店員急叩警察快來幫幫忙

台東各地生態資源豐富，昨晚一隻穿山甲外出逛大街，爬進超商引起騷動，店員通報員警協助處理，今早員警將穿山甲載至保動協會安置，所幸這隻穿山甲未受傷，動保人員初步檢傷後將會把牠野放回山林。動保人員呼籲，若遇上野生動物以不打擾為原則，若牠出現在不合理的地方，可通報專業人士協助。

昨晚近9點，關山鎮和平路一家超商來客門鈴聲應響起，店員發現店門口沒人出現，不過地板卻有一團黑黑的物體緩慢移動，仔細一看竟然是隻疑似穿山甲的動物進來店內，店員不知如何是好，急忙報警協助處理。

關山警分局指出，員警獲報到場，先把穿山甲放入紙箱帶回，因身上沒有明顯傷痕，今早將這隻穿山甲送往野灣野生動物保育協會交給獸醫檢查，身上沒有受傷，做完例行檢查及記錄後，預計今天傍晚擇地野放，讓迷路的穿山甲重返山林棲地。

保育協會人員表示，民眾若遇上野生動物以不打擾為原則，若有受傷或明顯行為異常，或出現在非常不合理地方，民眾可跟保育協會聯絡，另呼籲大家，不要放養寵物，也不要餵食流浪動物。

警方呼籲，穿山甲是保育類動物，過去被視為野味珍饈，依野生動物保育法第41條，未經中央主管機關許可，獵捕、宰殺保育類野生動物者，將處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金。