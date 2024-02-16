龍崎地質公園穿山甲活躍 小山丘覓食洞逾30個

台南社區大學近7年持續監測龍崎地質公園，適逢明天是「世界穿山甲日」，台南社大今天實地走訪，單是一處小山丘就發現逾30個穿山甲「覓食洞」，顯示當地穿山甲生態活躍。

台南社大環境小組今天帶領社大志工到龍崎地質公園，尋訪認識穿山甲「覓食洞」，親眼見識穿山甲族群。其中一處果園約30公尺距離就發現6個「覓食洞」，另一處竹林小山丘約50公尺範圍，也出現逾30個「覓食洞」，顯示當地穿山甲密度頗高。

對於「覓食洞」，當地居民過去一直以為是老鼠洞，沒想到竟是穿山甲挖的。台南社大環境小組研究員晁瑞光估算，龍崎地質公園穿山甲「覓食洞」超過100個。

晁瑞光表示，每年2月第3個週六是「世界穿山甲日」，穿山甲已被國際自然保護聯盟列為「極度瀕危」動物，台灣穿山甲也曾面臨獵捕危機，如今在淺山地區，穿山甲現身頻率愈來愈高，台灣保育穿山甲堪稱國際典範。

台南社大近7年來持續監測龍崎地質公園，拍攝多樣性生態，記錄鳥類和哺乳類，其中穿山甲涉水過溪（牛埔溪）也曾入鏡。

資料顯示，穿山甲分布在亞洲和非洲熱帶及亞熱帶地區，從頭到尾披覆著魚鱗般角質甲片，穴居夜行，以白蟻或螞蟻為主食，體長30公分至100公分，尾長約等於體長甚至超過體長，雄性體型稍大於雌性。