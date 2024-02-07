【動物冷知識】蛋蛋愈大腦袋愈小！這類型蝙蝠為搶老婆 不惜「犧牲腦容量」

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哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？在蝙蝠的世界裡，雄性的蛋蛋（睪丸）越大，他們的大腦就會越小哦！

今天我們一起來看看雄性動物的蛋蛋冷知識吧！









根據泰晤士報報導，由美國雪城大學科學家匹特尼克領導的研究團隊，對三百三十四種蝙蝠進行研究。一妻多夫制的蝙蝠中，雄性蝙蝠為了讓自己的精子更具備競爭力，蛋蛋就會越大，讓自己可以製造更多的精子，戰勝其他雄性蝙蝠。

由於雄性蝙蝠於將有限的能量，集中用在增大蛋蛋上，這使用於發展大腦的能量變少，腦容量也就隨之變小。 若是一夫一妻制的蝙蝠就沒有這個問題了。









雄性有袋類動物的蛋蛋長在他們的生殖器上面，這與我們哺乳動物的蛋蛋長在生殖器下面有所不同。

天冷時，有袋類動物還能靠提睪肌將蛋蛋縮入腹中保暖。

順帶一提，兔子的蛋蛋也給有袋類動物一樣，是長在生殖器上面的哦！









有沒有想過一個問題，為什麼蛋蛋要長在外面，而不是長在身體裡呢？男生的蛋蛋被提到超痛的，為什麼不長在身體裡呢？

最主要原因是為了「散熱」！

人類體溫大約在37度左右，太熱的環境會讓蛋蛋產能不佳、精子活動力下降，掛在體外的蛋蛋則處於比體溫還低的環境，大約32～34度，這樣可以讓精子更健康更活潑！

鳥類與魚類則可能是為了讓他們在空中飛行或海中游泳時，能減少阻力，所以他們的蛋蛋才長在身體裡，飛的時候空氣對流或水中溫度也足以讓蛋蛋涼快。

但大象為什麼可以讓蛋蛋長在身體裡？大象的高溫蛋蛋是怎麼產出耐高溫的精子呢？

因為大學體內有一種名為TP53的基因，這種基因能夠讓蛋蛋即使在高溫時也能正常活動。

同時這種基因對於抑制癌症也有很大的功用，這也是大象幾乎不會得癌症的原因。人類身上也有TP53，差別在於人類只有一組TP53，大象則有20組，太令人羨慕了🥲





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