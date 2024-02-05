鼬獾狂犬病 苗栗再新增2例

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狂犬病情在大安溪防線失守後繼續往北擴大，也是1年來累積第6例，但目前仍侷限在山區野生動物鼬獾，尚無犬貓感染，民眾無需過度恐慌。

農業部動植物防疫檢疫署委託台中野生動物保育學會，今年1月1日、5日分別在泰安鄉、大湖鄉拾獲鼬獾屍體，送農業部獸醫研究所檢驗，最近確診為狂犬病病毒陽性，也是大湖首次檢出鼬獾狂犬病。

苗栗縣動物保護防疫所指出，國內2013年爆發動物狂犬病疫情，防檢署監測，去年1月在苗栗縣卓蘭鎮、泰安鄉，去年11月在南庄鄉捕捉鼬獾，分別驗出狂犬病毒陽性，大安溪防線失守，且往北擴大趨勢，加上今年1月2例鼬獾屍體檢出，全縣累積4鄉鎮6例。

包括卓蘭2例、泰安2例、南庄及大湖各1例，都侷限在山區鼬獾，無人遭咬傷；動防所說，至今還沒發現與人類生活親近的犬、貓感染狂犬病毒，民眾不必恐慌，但要提高警覺。

動防所已聯繫大湖、泰安鄉公所在高風險地區巡迴設站施打狂犬病疫苗，防範疫情擴及犬貓，民眾如果發現死亡野生動物，應通知動防所處理送驗，也不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物。