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10對羅文鴨來過冬 布袋濕地嬉戲覓食
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療癒的黃色小鴨暌違10年重返高雄，帶來人潮，此時冬候鳥抵達嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘在布袋濕地觀賞羅文鴨，今年有10對來嘉過冬，數量多，吸引鳥友拍照，鳥友說，「觀賞羅文鴨療癒，比裝置藝術黃色小鴨好看！」
布袋濕地冬天因北方鴨科陸續抵達，顯得繽紛熱鬧，除稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）樓息覓食，吸引鳥友觀賞，又有羅文鴨，花鳧與羅文鴨不同特色風情，蘇家弘說，花鳧又稱翹鼻麻鴨，有紅色翹嘴，外型酷似迪士尼動畫的唐老鴨，羽翼色澤鮮豔，有「最美鴨子」之稱。
羅文鴨雄雌異形異色，雄鳥頭部帶金屬光澤紫紅色，額部近嘴基處有很小白色色塊；後頸及頸側羽毛略長，垂於腦後，為帶金屬光澤綠色，自頭頂紫紅色到頸部綠色過渡平緩，沒有突兀顏色變化，遠看呈灰色。
雄鳥最顯著特徵是牠伸長並向下彎曲呈鐮刀狀三級飛羽，長長地拖在水中，是其他鳥類不具有的。雌性以深棕色和黑色為基色，不具雄性特有鐮刀狀三級飛羽，造成辨識上困難，尾羽略長而尖，但不似針尾鴨雌鳥那般體形修長，頭形和軀體體形隱約可見雄性影子可作為辨識的依據。羅文鴨成隊棲息內陸湖泊、沼澤、河流等平靜水面，白天在近水灌叢休息，晨昏飛向農田湖泊淺水處覓食水藻、植物種子等。
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