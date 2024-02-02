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經10年育成...畜產試驗所發表新品種烏骨雞 穩定產出倍量藍殼蛋

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
畜產試驗所發表新品種烏骨雞、番鴨鴨草鴞保育與各得獎成果。記者周宗禎／攝影
畜產試驗所發表新品種烏骨雞、番鴨鴨草鴞保育與各得獎成果。記者周宗禎／攝影

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農業部畜產試驗所今天發表過去1年研究成果，解說歷經10年育成的新品種「十美天晴烏骨雞」及「首例民間種鴨品系—進興番鴨」與草鴞保育紀錄。獲獎團隊代表分享國產鮮乳、水鹿及進口飼料原料替代創新研發成果與歷程。

畜試所所長黃振芳表示，研究人員在各領域的優秀表現，受各界肯定，畜試所團體及研究人員獲獎達15個之多，並有2項實驗動物場域通過國際認證續評，獲專利證2件、技術移轉31件及創新育成中心進駐業者18家，當中北區分所牛乳檢驗室參加國際畜政聯盟（ICAR）乳質檢測能力試驗，在乳蛋白質檢測項目更榮獲全球第1名優異成績。

副研究員蔡銘洋說，天晴烏骨雞為畜試所歷經10年育成，是目前全國唯一具備十全外貌的鳥骨雞，產蛋數較現有商業烏骨雞多近1倍，可穩定產出藍殼蛋，多種營養較一般褐殼雞蛋高，適合繁殖生產藍殼烏骨雞蛋或與其他雞種雜雜交生產藍殼雞蛋，開發特色化農產品。

研究員魏良原表示，該所與業界合作育成首例民間種鴨新品系進興番鴨，是民間產業參與式育種，母鴨體重比初代增加30%，公鴨更是增加將近60%，更符合市場對番鴨生長性能的需求，期能透過公私合作示範，吸引更多種鴨場精進飼養管理及選育模式，選育出性能穩定且符合消費端需求的鴨種。

副研究員張世融介紹畜試所參與草鴞保育的珍貴紀錄，畜試所後山牧草地去年成功觀察草鴞雛鳥獨立成長，驚喜發現育雛母草鴞是前一年離巢幼鳥，顯示畜試所穩定提供安全繁殖地，為保護且不打擾草鴞生長，研究團隊以相機、錄音機監測草鴞繁殖，發現巢區後立即設置臨時維護措施，保護幼雛免受潛在威脅。兩次成功的安全維護措施為國內首創，也是草鴞保育成功的重要紀錄。

得獎的高品質國產鮮乳創新研發團隊，開發乳中致病菌快速檢測平台，3.5小時內快檢15種關鍵細菌，守護國產鮮乳品質，讓民眾喝得安心。並針對氣候變遷進行乳牛泌乳量影響評估分析，獲農業部第三屆國家農業科學獎；台灣水鹿團隊研發種鹿人工生殖技術，開發鹿茸益生菌及鹿骨凝膠條等加值產品，幫助鹿農選育優良種鹿及產品加值行銷，獲第20屆國家新創獎。另以農副產物、農業剩餘資材與牧草等項目進行畜禽飼養技術研發，推廣落實產業應用，舒緩國內飼料原料供應壓力，贏得2023亞太及台灣永續行動獎。

畜產試驗所發表新品種烏骨雞、番鴨鴨草鴞保育與各得獎成果。記者周宗禎／攝影
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