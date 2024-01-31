快訊

租超跑、飛機…挪用10億公款供私人豪奢開銷 台中銀董座遭聲押

智冠經營權之爭「三黨不過半」 董事改選將如何攻防？

強調「不可能灌票給黃珊珊」 柯建銘：立場跟原則 不會喪失

北市動物園門票4月喊漲 把握春節漲價前最後連假

中央社／ 台北31日電
台北市立動物園。圖／聯合報系資料照片
台北市立動物園。圖／聯合報系資料照片

‧【毛學堂影片】主人不在狗狗把家拆成廢墟！終極心法讓汪星人變乖寶寶

迎接農曆新年，台北市立動物園將從除一開始發行龍年特色門票，並發放限量開運紅包，邀請民眾全家大小到園走春，把握4月門票調漲前的最後一個連假。

台北市立動物園全票新台幣60元、優待票30元的收費標準，自民國86年以來不曾調整。園方規劃，4月起，非台北市民票價將調漲至100元，學生及義勇警消等優待票也漲至50元。

台北市立動物園園長諶亦聰受訪強調，門票調漲後，預期今年可增加4100萬元收入，這筆錢將用在動物欄舍修繕、綠能空調改善及動物交換國際合作等，帶給民眾更高品質的動物園。

動物園透過新聞稿表示，今年春節僅2月9日除夕當天休園，其餘時間均正常開放，且2月10日初一開始，將發行以山椒魚為主題的龍年特色限量門票，並在2月10日至12日的上午11時發放開運紅包，每天限量500個。

此外，台北市立天文科學教育館、兒童新樂園同樣僅2月9日除夕不開放，其餘時間正常營運。天文館在2月10至14日期間，提供生肖屬龍的民眾免費參觀；兒童新樂園則是2月10日至12日讓生肖屬龍者免費入園。

想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

北市春節垃圾收運時間公布 這時段停收垃圾、初四提早開工

春節機票漲6成！盤點5個最低「2萬有找」的晚鳥航點

Google春節熱搜航班目的地 日本上榜5城市最多

春節遊苗栗採草莓 公路局提供行車指南避塞車

相關新聞

學甲濕地生態園區黑琵病懨懨 鳥友涉溪陷泥沼救鳥送醫

台南市學甲濕地生態園區昨傍晚發現1隻病懨懨黑面琵鷺，台南市生態保育學會副總幹事黃永豐跨過急水溪河床溝渠，身陷急水溪泥沼1...

北市動物園門票4月喊漲 把握春節漲價前最後連假

迎接農曆新年，台北市立動物園將從除一開始發行龍年特色門票，並發放限量開運紅包，邀請民眾全家大小到園走春，把握4月門票調漲...

家裡冷到崩潰！柴柴暗示飼主開暖氣被無視 乾脆自己走過去伸手一按：真舒服

天氣冷颼颼，不只人類受不了，就連狗狗都冷到「被迫成精」！日本有名飼主最近在社群平台推特上分享了一張照片，拍下家中飼養的柴柴也不敵寒流，居然學會自己開暖氣，精準按下按鈕的模樣看起來相當熟練，讓一旁的主人看了既傻眼又好笑。

搗蛋阿金爆咬媽媽不反省！爸爸0責備「溫柔坐身邊順毛安撫」牠瞬間冷卻網看傻

國外有名飼主最近在社群平台抖音上分享了一段暖心影片，內容記錄下家中新生愛犬因為正值貪玩愛搗蛋的年紀，精力旺盛的牠這天就突然對媽媽出現攻擊行為，為了安撫過於激動的狗狗，主人選擇耐心來回撫摸，透過掌心的溫度試圖告訴狗狗「乖，沒事」，溫馨互動在網路上引起許多網友討論。

好色鬥牛犬「0距離天天偷窺媽入浴」全程死亡凝視！脫序行為原因曝光網淚崩

一名女子飼養的鬥牛犬老是喜歡在她洗澡的時候跑到浴缸邊全程緊盯，死亡凝視的眼神就像個猥瑣變態一樣，但在這脫序行為背後卻是狗狗對飼主最暖的關心，甚至還因為這樣曾經救過飼主一命。

路上驚見狂人「太空包裝牛奶」表面張力超足0溢出 網看傻：確定不是一盆貓砂？

背包裡面到底裝了什麼？最近一張照片在網路上掀起網友熱議，一名男子揹著裝寵物出門的透明太空包，裡面卻沒有毛小孩只有一灘像是貓砂或是牛奶般的液體，仔細看才發現竟然是一隻貓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。