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陸蟹出沒梓官公園 民眾遊憩應多留意
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高雄市梓官區蚵仔寮漁港現撈海鮮CP值高，但當地除有海蟹，還有台灣最大陸蟹之一「凶狠圓軸蟹」隨時出沒，尤其梓官牛路溝公園是凶狠圓軸蟹祕境，園區內有蟹洞，為保護民眾自身及維護生態，休憩時請多注意腳下凶狠圓軸蟹穴洞。
高雄市梓官區居民農漁工作參半，是名符其實魚米之鄉，蚵仔寮漁港現撈海鮮最負盛名，各類新鮮魚、蝦、貝、蟹應有盡有，但鮮少人知道，梓官常有陸蟹「凶狠圓軸蟹」出沒，不在樹林、農田，就隱藏在牛路溝公園裡。
工務局公園處表示，凶狠圓軸蟹是台灣6種地蟹科陸蟹1種，與毛足圓軸蟹並列體型最大種類，頭胸甲寬可達13公分。凶狠圓軸蟹體型巨大，是世界上所有地蟹科陸蟹中地理分布最廣的1種，頭胸甲外觀呈圓方型，雙螯一大一小，大型雄蟹兩螯大小差異尤其明顯。
公園處說明，凶狠圓軸蟹雨季期間繁殖，繁殖季因雨季開始時間而變動，約在6月至11月間，雖然目前非凶狠圓軸蟹繁殖及活躍期，但園區內仍可看到蟹洞，家長帶孩童到園內遊玩可體驗生態教學，也建議遊客注意腳下凶狠圓軸蟹巢穴。
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