野放月餘 高齡黑熊長眠棲地

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近日寒流襲台，林業及自然保育署台東分署去年12月野放高齡台灣黑熊Hundiv（閽帝夫），未料這個月初經衛星監測傳出體溫異常，疑似死亡，分署動員花2周時間搜尋，最後在中央山脈一處陡峭溪谷上方稜線尋獲牠，可惜已經氣絕。

林保署台東分署指出，衛星監測到的地點人跡罕至，搜尋隊伍抵達訊號位置時因地形陡峭無法下切，嘗試更換搜尋路線，後來在一處溪谷上方稜線發現Hundiv，但已死亡。

Hundiv去年6月30日因受困陷阱獲救，池上野灣團隊幫牠治療牙疾時，從牙齒磨損狀態研判是20歲至25歲的高齡老熊，經4個半月照養，完成健康評估後於去年12月野放，透過衛星追蹤，Hundiv的活動力正常，但本月5日衛星發報器回傳疑似死亡的溫度異常訊號。

林保署台東分署派員上山，歷經2周搜索終於在中央山脈一處陡峭溪谷上方稜線尋獲已亡的Hundiv，隨行的野灣野生動物保育協會人員發現，Hundiv呈自然趴臥姿勢，身軀部分腐爛，但大致完整。由於才野放不到2個月就長眠森林，相關人員很不捨，但欣慰牠能夠終老在原生棲地的殼斗森林。