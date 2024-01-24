【動物冷知識】你敢防我就敢拆！這2種鳥超派 人類防鳥圍籬直接拆走做窩

‧【毛學堂影片】毛孩吃醋起來也是很可怕的！貓狗同住如何和平共處？訓練師曝訣竅

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？鳥類築巢時，居然會選用烟蒂作為建材！

抽菸Bad、二手菸也Bad，讓我們一起來看看小鳥築巢冷知識吧！









鳥類從來不避諱將人類的垃圾變成築巢的建材，科學家發現有些鳥類會有意識的將烟蒂撿回鳥巢，原來是因為這些濾嘴殘留的尼古丁與其他物質，對於驅趕寄生蟲是天然的殺蟲劑！

不過雖然對鳥類會利用烟蒂來除蟲，但抽菸仍是危害環境與健康的行為喔！









美國國家森林局一項2002年的研究發現，已知至少20個物種會利用北美黑啄木啄出來的樹洞為家，包括大棕蝠、蓬尾浣熊與北方鼯鼠等。 雖然北美黑啄木只是這個生態的其中一份子，但他們創造許多庇護所給其他物種，讓這個環境更適合許多動物居住，而將這個生態聯繫在一起，因此他們成為這個生態的「關鍵種」。

若哪天北美黑啄木從他們棲息地消失了，那可能會導致在這個環境棲息的物種都會因此而慢慢減少。









有些住家為了不讓鳥類在周邊停留製造噪音與鳥糞，而使用放鳥刺的帶釘鐵絲圈，放在住家周邊防止鳥類停留。 但這些防鳥的鐵絲，反而成為了烏鴉與喜鵲的建材！

烏鴉會使用堅固的材料作為建材，喜鵲則將大部分鐵絲放在巢頂，防止其他鳥類或黃鼠狼捕獵。

“WAR!”



🎁 https://t.co/hrU2dAZdDO



‘Magpies strip antibird spikes from Antwerp 🇧🇪 hospital, construct nest with 1500 spikes’



“Just the fact they’re using these anti-bird spikes to protect their nests…is like the perfect comeback. These rebellious birds [are] outsmarting us.” pic.twitter.com/3bNnrcpkF5 — Kiwi the Scruffa Kitty! 💜 (@KiwiTheKitty) 2023年8月13日 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

參考連結：1／2／3