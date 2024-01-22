竹市動物園啟動抗寒機制 長鼻浣熊齊聚照燈取暖

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寒流南下，中央氣象署預報今天愈晚愈冷。新竹市立動物園啟動防寒機制，提供暖燈、地熱、禦寒被單等保暖設備，其中長鼻浣熊齊聚在暖燈前，一起取暖的模樣相當可愛。

新竹市政府產業發展處今天發布新聞稿表示，為守護動物平安渡過寒流來襲，新竹動物園啟動抗寒保暖相關措施，包含開啟部分動物內門，讓動物可以自由選擇要外出曬太陽放風或待在室內取暖。

新竹動物園長楊礎遠向中央社記者表示，園區保暖設備包括暖燈、地熱、禦寒被單等，例如紅毛猩猩、馬來熊等猛獸會將麻布袋或被單包裹在身上，長鼻浣熊、天竺鼠會齊聚在暖燈前取暖，象龜的籠社內則有地熱設施，依各種動物需求提供取暖。

此外，新竹市動物保護及防疫所針對竹市流浪動物安置處所增設電暖爐提供保暖禦寒，讓收容的流浪犬貓溫暖的安置環境。

交通部中央氣象署發布低溫特報及燈號，今天至24日受寒流影響，各地天氣非常寒冷，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣為橙色燈號（非常寒冷），有攝氏6度以下氣溫發生機率。