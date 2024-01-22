全台小辮鴴1.3萬隻 9成棲息雲林

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中部平原農耕區是小辮鴴在台主要度冬地，且逾9成集中在雲林縣，尤其最愛在花生田覓食，被稱為「土豆鳥」，雲林縣野鳥學會推動小辮鴴普查，全國約200名愛鳥志工完成調查統計，昨公布全台小辮鴴總數1萬3151隻，再度刷新紀錄，以雲林1萬793隻最多，盼藉普查提醒民眾觀察環境變化。

雲林野鳥學會發起小辮鴴普查，2012年特有生物研究保育中心加入合辦，昨天各地鳥調陸續送進水林鄉黃金蝙蝠館基地，雲林縣不僅破萬隻，元長鄉就高達3000多隻。

高雄張姓鳥友說，他天未亮就抵雲林，依過去小辮鴴可能出現的路徑和棲地追縱，在1處農田意外發現500多隻，收穫良多。有孩童說，一早和家人帶望遠鏡四處找鳥，一發現小辮鴴出現，像抽中大獎般喜悅，一一細數記錄下來。鳥友說，鳥調只是一個總量參數，實際的數量遠比鳥調還多。