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美聲外來種白腰鵲鴝現蹤 台南水道博物館分享近照

中央社／ 台南21日電

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台南山上花園水道博物館園區生態豐富，館方人員拍攝到1隻以叫聲聞名的外來種鳥類白腰鵲鴝現蹤，不少遊客覺得可愛，館方則盼民眾在欣賞同時，也能了解正確的寵物飼養觀念。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上花園水道博物館是少數自然環境與人文深度兼備的國定古蹟，除建築物與典藏設備獨絕之外，四季各有不同動植物風景可賞，館方也時常在粉絲專頁上分享園區內拍攝到的動植物照片。

館方人員指出，如季節性花卉花旗木、白雪木、波斯菊，或較特殊生物如黃鸝、鳳頭蒼鷹、領角鴞等，每次分享相關生態畫面，都吸引不少網友討論，工作人員近日在園區生態池附近發現1隻白腰鵲鴝現蹤，因為模樣可愛且不怕人，常發出特別鳴叫聲，讓工作人員笑稱好像在一旁監工一樣。

館方人員指出，白腰鵲鴝有「四大鳴禽」之一美稱，在園區曾多次現蹤，曾有遊客因聽到鳴叫聲，好奇向館方人員詢問鳥名，但以往拍攝畫面機會不多，這次出現在生態池附近的這隻甚至與工作人員間有簡單互動，才得以近距離拍到畫面。

館方人員指出，別名長尾四喜的白腰鵲鴝並非本土鳥種，早年因叫聲好聽被引進台灣當寵物鳥，後來因為不當繁、養殖，野生族群逐漸擴大，也影響到原生族群生存環境，從動物福利與環境保育角度出發，不論是抑制外來種族群持續擴大，還是保護既有原生族群，都是艱困任務。

台南市文化局指出，希望藉由分享相關生態畫面，也讓民眾除了欣賞這些動物，也能夠建立正確飼養寵物及互相尊重觀念，維持人與環境間永續且平等互動。

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