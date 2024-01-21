遊客iPhone遭猴子偷走 男子靠「以物易物」贖回手機

‧【毛學堂影片】毛孩吃醋起來也是很可怕的！貓狗同住如何和平共處？訓練師曝訣竅

台灣時常傳出猴群搶奪遊客食物，甚至會入侵便利商店，讓許多民眾不堪其擾。而近日在印度，竟然有猴子直接搶走遊客的iPhone，還蹲在屋頂上看好戲，眾人最後「以物易物」，用飲料賄賂猴子，才成功將手機贖回。

根據印度《新德里電視台》（NDTV）報導，印度馬圖拉、溫達文等城市，時常發生猴子搶劫事件，牠們會搶走人類的私人物品，必須經由哄騙、賄賂等方式才願意歸還。1月6日，印度聖城溫達文（Vrindavan）一間神廟外，有隻猴子竟然變本加厲，偷走一名男子的iPhone。

Viral Video: Monkey Steals Man's iPhone at Vrindavan Temple, Watch the video to see How he gets it Back.#Vrindavan #Temple #iPhone pic.twitter.com/hjru2Jl1ZR — CITY INOX (@city_inox) 2024年1月16日

從影片中可以看到，有數隻猴子坐在建築物屋頂，其中一隻手裡拿著iPhone，盯著底下的人群，群眾聚集在神廟城牆周圍，試圖幫助該名男子奪回手機。他們和猴子僵持一陣子後達成協議，要用一款芒果飲料Frooti，來換回男子的手機。

當群眾將飲料拋向屋頂上的猴子，猴子迅速接住飲料，並將手中的iPhone向下丟，底下群眾連忙接住手機，將手機歸還給男子，成功用一杯飲料贖回一支iPhone，結束這場驚險的搶奪作戰。

有網友將事發影片發佈在社群媒體上，引發許多網友討論，紛紛表示這些猴子越來越聰明，除了偷東西之外，還學會了如何討價還價，「猴子開發出獲取食物的新方式」、「去旅遊還要先了解猴子喜歡什麼東西」。