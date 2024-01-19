台東野放腫瘤龜 衛星追蹤

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屏東國立海洋生物博物館攜手台東縣政府，昨在台東卑南鄉杉原海灣野放1隻去年遭誤捕的亞成綠蠵龜，當時牠體質虛弱，全身長滿腫瘤，經清創救治，恢復健康。這次野放特別裝置衛星發報器，追蹤觀察棲息和移動路線，進行更多探討，這也是國內第2隻野放腫瘤龜。

海生館計畫助理吳柏珏說，去年7月在台東金樽海域被誤捕的亞成綠蠵龜，長60公分，重30公斤，經海生館獸醫清創治療，經歷半年多休養恢復健康，昨載到台東杉原海灣野放，工作人員將牠抬到沙灘，綠蠵龜即往海裡衝，不到1分鐘便消失在大洋裡。

屏東海生館獸醫師陳怡純指近年全球這類腫瘤海龜越來越多，台灣幾乎都在東海岸發現，查不出是海洋汙染或病毒，不少腫瘤海龜最後都死亡，這次野放的這隻因腫瘤長在身體外側幸運救活，裝上衛星發報器，希望找到牠們的棲地和移動路線，更深入追蹤調查。

台東縣府農業處科長陳登裕說，去年共發現49隻海龜擱淺或誤觸漁網，僅4隻幸運救活，其中3隻己野放。民眾若發現海龜擱淺活體，務必盡速通報農業處或海巡單位。