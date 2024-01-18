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日月潭見成群台灣鯛「探出頭」民眾稱奇 南投縣府農業處這樣解釋

中央社／ 南投18日電
南投日月潭。聯合報系資料照／記者黑中亮攝影
南投日月潭。聯合報系資料照／記者黑中亮攝影

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南投日月潭最近發生成群台灣鯛從潭底游上潭面情形，讓民眾嘖嘖稱奇，南投縣政府農業處指出，通常魚群大多是因為缺氧從潭底游上潭面，不過確切原因需前往現場調查才能確定

有民眾在臉書（FACEBOOK）貼影片，指最近常在日月潭看到成群的台灣鯛從潭底游上潭面，由於數量不少，引起關注，民眾看到影片後嘖嘖稱奇，留言指想了解鯛魚游上潭面的原因。

南投縣府農業處人員今天接受中央社記者電訪表示，台灣鯛非日月潭原生魚種，而通常魚類會從水底游上水面，大多是因為缺氧，至於台灣鯛是否因缺氧游上潭面，他們要前往現場調查了解後才能確定。

農業處人員指出，日月潭非高山湖泊，且有多種非日月潭原生的魚種，生態環境複雜，不過通常水底溫度會比水面高一點，因此魚類不太可能會了取暖而游上潭面。

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