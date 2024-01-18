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腫瘤海龜治癒野放 裝發報器追東部海域病龜偏多原因

中央社／ 台東縣18日電

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屏東海生館今天在東海岸野放1隻綠蠵龜，此龜落難時身長腫瘤，目前已痊癒，研究團隊在身上裝追蹤器，盼透過牠找出腫瘤海龜移動路線，進而找出東部海域腫瘤海龜偏多原因。

今天上午在台東杉原灣海邊，1隻活動力充沛的綠蠵龜由工作人員抬放在沙灘上，隨著打上來的潮浪往海裡衝，重回大海。

負責野放的海生館獸醫師陳怡純接受媒體聯訪表示，這隻綠蠵龜去年7月在東海岸金樽海域遭到漁民誤捕，當時全身長著腫瘤、氣息虛弱，是1隻未成年海龜，經團隊清創治療，半年休養後目前很健康，可以野放。

她說，這隻海龜長寬約60公分、重30公斤，因未成年從外觀上無法分辨公母，團隊在牠身上裝置衛星發報器，希望能觀察越來越多腫瘤海龜棲息及移動路線，進行更多病因探討。

陳怡純說明，全球這幾年發現的腫瘤海龜有越來越多現像，而台灣發現到的幾乎都是在東海岸，病因是海洋污染或病毒，都還查不出來，不少隻相同病因海龜都撐不過而死亡，這隻因為腫瘤是長在身體外側，所以幸運救活，也是國內第2隻野放曾感染腫瘤海龜，裝上衛星發報器，希望找到腫瘤龜棲地及移動路線，進而研究腫瘤發生原因。

台東縣政府農業處表示，去年台東共發現49隻海龜擱淺或誤觸漁網，只有4隻幸運救活，其中3隻已野放。

腫瘤 海龜 野放
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