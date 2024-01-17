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大貓熊圓仔定期健檢 身體安康僅牙齒應勤照護

中央社／ 台北17日電
台北市立動物園大貓熊「圓仔」。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
台北市立動物園大貓熊「圓仔」。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

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台北市立動物園安排大貓熊家族接受健康檢查，大貓熊「圓仔」檢查結果今天出爐，眼科、血液學及全身斷層掃描等項目都正常，只是仍要注意曾斷掉門牙的照護及保健。

「圓仔」快8歲時，保育員發現牠左下側門牙牙冠斷裂，獸醫及牙醫團隊考量拔牙會影響鄰牙移位，採用根管治療方式，清理乾淨後封填起來，並由保育員加強觀察。

動物園昨天邀集麻醉科、牙科與影像醫學等專家組成醫療顧問團隊為「圓仔」進行全身健康檢查，項目包含一般理學、血液學、牙科、及眼科等，並安排心臟及腹腔超音波、全身電腦斷層掃描。

動物園今天透過新聞稿指出，「圓仔」檢查結果都正常，體重為114公斤，曾根管治療的門牙牙根也在保育員留意下維持健康，只是可能因為「圓仔」天天咬竹子，表面補牙材料有些許脫落。

動物園表示，接下來輪到大貓熊「圓寶」在2月進行健檢，提醒關心大貓熊家族的民眾，別忘了安排自己的健康檢查，並定期看牙醫。

圓仔 動物園 貓熊
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