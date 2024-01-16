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彰化芬園 又見石虎路殺
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彰化縣去年有4隻石虎路殺通報憾事，今年1月9日晚上又有民眾在芬園寶山國小南側路旁，發現疑似石虎倒臥路邊。
民眾表示起初不知道是石虎，通報寵物禮儀公司處理，幸好禮儀社人員辨識出是石虎，通報彰化縣府，送往農業部生物多樣性研究所。該所表示，該石虎為母體，已成年。縣府將爭取中央經費，調查石虎活動範圍。
彰化縣農業處統計，彰化石虎總通報量2017年到2020年，平均每年1件，2021年有2件，2022、2023年都各4件，都是通報路殺石虎；近年芬園、和美、鹿港都有，今年將向中央爭取經費，針對石虎進行調查計畫，初步計畫沿著芬園貓羅溪淺山區架設自動照相機，記錄石虎出沒蹤跡，才能確實掌握石虎在彰化的生活領域。
彰化縣議員楊子賢去年提案制訂「彰化縣石虎保育自治條例」草案，農業處說，2019年縣府曾針對八卦山生態與野生動物出沒狀況進行調查，掌握到石虎在彰化縣蹤跡，今年預計針對石虎進行調查。
生命教育暨動物救傷農場管理人魏行墨，協助縣府救助彰化區育的野生動物救援。他表示，石虎通報近年增加，除了民眾意識提高，專門處理流浪犬貓的禮儀社人員也有警覺性。
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