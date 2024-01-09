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修煉成精？高雄獼猴遭酸「好大隻好肥」回頭暴衝 他嚇到爆粗口狂道歉

香港01／ 撰文：李納德
獼猴聽到「肥」字突然回頭，並朝網友狂衝。圖／擷自爆料公社影片
獼猴聽到「肥」字突然回頭，並朝網友狂衝。圖／擷自爆料公社影片

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崩口人忌崩口碗，獼都不例外？台灣日前流傳爆笑影片，有台男在高雄街頭發現野生獼猴後尾隨拍攝，邊行邊說句：「好大隻好肥喔！」未料獼猴像有靈性聽得懂一樣，聽到「肥」字一刻突然回頭衝向他。台男馬上逃跑，嚇到邊爆粗邊向獼猴道歉狂說「對不起」。事件令網友爆笑，「是你太弱了吧」，又稱是第一次看到有人會對猴子道歉。

台灣獼猴是當地獨特品種，不時都發生獼猴闖入市區事件。樓主在「爆料公社」發文，上傳1段遭獼猴追趕的影片，當時獼猴疑在高雄一處騎樓下方散步，「原來這就是被追的感覺～真的會讓人心跳加速呢」、「高雄市區的猴子超派（超壞）」。

影片所見，樓主在街邊尾隨拍攝獼猴，「哦猴子欸，好大隻好肥喔」，結果「肥」仔一出獼猴秒回頭查看，就像聽得懂一樣，高速奔向樓主方向。他見獼猴襲來馬上逃跑，不停又爆粗又道歉，「喔，超營養雞排，對不起、對不起，ＸＸＸ!」。影片就此作結。

短短10秒片段令網友爆笑，「笑死了」、「有點好笑」、「是你太弱了吧！」、「第一次看到有人跟猴子對不起」，不少人又扮成獮猴罵樓主，「金箍棒打爆你」、「猴：敢說我肥！那就來比看誰跑得快！」、「猴哥：你才肥，你全家都肥」。有留言打趣道「求被追後續」，「畢竟是中山大學的猴子，有一定的學術知識」。

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文章授權轉載自《香港01》

台灣獼猴 爆料公社
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