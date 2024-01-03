【動物冷知識】斑馬條紋不只能躲天敵！超強偽裝還能防蚊蟲叮咬

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？斑馬身上的條紋，除了可以偽裝自己不被獵食者發現，還可以防蚊蟲叮咬哦！ 今天我們一起來看看動物們防蟲冷知識吧！









翻車魚的英文名就是sunfish太陽魚，因為他們喜歡側躺在海面上曬太陽，曬完一邊在翻過來曬另外一邊，有時也會吸引海鳥過來幫他們清潔寄生蟲。根據研究翻車魚身上多達40種左右的寄生蟲，他們除了會尋求海鳥協助，也會潛入海中尋求其他小魚幫忙。有些人觀察到某些翻車魚會躍起水面3公尺，目的是清潔固著在身體上的寄生蟲。









馬蠅除了會叮咬斑馬外，還會將卵產在他們的口鼻，當斑馬不小心舔到這些卵並吃下肚後，這些卵便在馬的體內孵化並寄生在斑馬的體內，大約8-10個月後隨者斑馬糞便排出化成蛹，大約3-5週後成長成蠅！ 馬蠅主要的宿主是馬、驢、騾，有時也會寄生在靠近馬的人身上。

斑馬的黑白條紋能夠有效阻止這些蚊蟲降落在自己身上，所以也有些養馬人士，會在馬身上披上斑馬條紋的布料，以遭受蚊蟲叮咬！









很多動物會用舌頭唾液 作為抗菌濕紙巾來消毒傷口，尤其是哺乳類動物、貓科動物、犬類與囓齒動物。 人類可能也有這樣的行為，你有過不小心弄傷手指，會用嘴巴含住受傷手指的經驗嗎？

有些動物交配後，例如雄鼠、貓和狗會用力舔舐自己的生殖器數分鐘之久。大量唾液能殺死多種性病的病原體。 有趣的是，舔不到自己生殖器的牛和馬遠比前述動物容易感染性病。人類也非常容易得到性病，原因可能出在類似的生理結構限制。

不過現在醫學有夠多優於唾液消毒的方式，唾液內其實也含有許多不好的病菌，所以我們受傷時還是經由正確的醫療途徑，才是最安全有效的方法哦！





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