杉林溪迎客 鴛鴦達11隻

南投縣杉林溪森林園區去年11月少見的冬候鳥鴛鴦現身後，疑似停留在杉林溪，今年5月還被記錄到繁殖交配的畫面；園方近日發現，園區內鴛鴦多達11隻，比去年還多，初判都是成年候鳥，到底是來過冬的候鳥？還是在台繁殖的，仍待調查。

杉林溪園長江華章指，鴛鴦主要分布於亞洲東部，於中國東北繁殖後再到華南越冬，台灣過去也有少數鴛鴦，常居於深山，到杉林溪繁殖不多見。

杉林溪園區指出，去年11月，杉林溪出現首批鴛鴦，志工在石井磯步道看到雄鴛鴦游到雌鴛鴦身後並跳到背上，雌鴛鴦只將頭露出水面，雄鴛鴦銜著雌鴛鴦枕部的羽毛，在短暫的交配後，在水中拍動翅膀洗澡並整理羽毛。

今年5月底，志工再度發現在園區溪流中，出現1隻母鴛鴦，身旁有6隻小鴛鴦，這是首度記錄到鴛鴦成功繁殖的畫面；近日志工在杉林溪大飯店前的溪流，發現鴛鴦群聚嬉戲，記錄到多達11隻。

江華章說，台灣野生繁衍的鴛鴦族群不多，冬季偶有遷徙的族群到台灣過冬，雌、雄鴛鴦羽色平時相近，繁殖期雄鴛鴦羽毛異常鮮豔，吸引雌鴛鴦交配繁殖；鴛鴦生性隱密，去年發現避冬的鴛鴦只有5隻，今年目前觀測到11隻，到底是遠來避冬的嬌客？還是定居在杉林溪的族群，有待長期觀察。