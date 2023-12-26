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外來種巫婆鳥躲獵人與保育黑琵共處掩護 獵人出動伺機獵殺

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
冬候鳥來嘉義縣東石鰲鼓濕地度冬，有鳥友發現多隻巫婆鳥（右）躲獵人，與珍稀保育黑面琵鷺共處掩護。圖／鳥友提供
冬候鳥來嘉義縣東石鰲鼓濕地度冬，有鳥友發現多隻巫婆鳥（右）躲獵人，與珍稀保育黑面琵鷺共處掩護。圖／鳥友提供

外來種埃及聖鹮，黑色嘴巴像尖尖大鐮刀，被稱為「巫婆鳥」，近40年來從6隻暴增到8千隻，擴散西部沿海，逼近內陸低海拔山區，無天敵，為避免衝擊本土生態，農委會林業及自然保育署4年前委託獵人移除成鳥；冬候鳥來嘉義縣東石鰲鼓濕地度冬，有鳥友發現多隻巫婆鳥躲獵人，與珍稀保育黑面琵鷺共處掩護。

林業保育署嘉義分署說，2019年起辦理埃及聖鹮移除，截至目前移除共計3635隻，2000年共移除2100隻最多，今年至今只有10隻。平時由嘉義分署巡查嘉南地區埃及聖鹮出沒熱點，包含鰲鼓濕地、將軍至布袋、台南市四草至鹽水溪等區域。

透過嘉義縣鳥會、鰲鼓濕地駐館團隊、台南市鳥會、官田水雉園區等團體及民眾於eBird平台協助監測通報聖鹮出沒情形。嘉義分署接獲通報後，委託嘉義縣鄒族獵人協會至通報地點及其周圍搜索聖? 蹤跡，掌握聖鹮棲息地點後，由獵人安排在牠們警覺性最低清晨進行有效移除。

近期鳥友於鰲鼓濕地發現零星聖鹮出沒，嘉義分署日前接獲通報，因正值候鳥來台度冬季節，為避免驚擾黑面琵鷺及其他度冬鳥種，嘉義分署將持續監測聖鹮活動情形，至候鳥北返後，聖鹮移動至周邊農田、漁塭覓食時再行移除。

鄒族獵人說，他們受訓合格，槍法準，接受林業及自然保育署委託獵殺埃及聖鹮，獵殺鳥屍須撿拾交給林業分署登錄，才能銷毀領錢，獵人與林業分署超前部署可達成目標，移除1隻成鳥可獲2千元補助，提供獵人賺外快機會。

但隨著埃及聖鹮不斷「進化」，學聰明，獵人也常空手而返，有時開車追蹤，耗幾個小時，跑幾十公里，連一隻都沒打到，獵殺埃及聖鹮，人鳥大戰，鬥智也鬥力。

林業及自然保育署委託中華鳥會調查，過去埃及聖鹮族群不斷增加，會與本土鳥競爭築巢、搶食，對環境生態造成壓力，2019年繁殖期，嘉縣有鳥友目擊牠們集體在沿海現蹤，還發現許多鳥巢，歐盟將埃及聖?列為百大入侵物種，經林業及自然保育署努力移除，有效抑制巫婆鳥族群繁殖擴張。

冬候鳥來嘉義縣東石鰲鼓濕地度冬，有鳥友發現多隻巫婆鳥躲獵人，與珍稀保育黑面琵鷺共處掩護。圖／鳥友提供
冬候鳥來嘉義縣東石鰲鼓濕地度冬，有鳥友發現多隻巫婆鳥躲獵人，與珍稀保育黑面琵鷺共處掩護。圖／鳥友提供
冬候鳥來嘉義縣東石鰲鼓濕地度冬，有鳥友發現多隻巫婆鳥（右）躲獵人，與珍稀保育黑面琵鷺共處掩護。圖／鳥友提供
冬候鳥來嘉義縣東石鰲鼓濕地度冬，有鳥友發現多隻巫婆鳥（右）躲獵人，與珍稀保育黑面琵鷺共處掩護。圖／鳥友提供
冬候鳥來嘉義縣東石鰲鼓濕地度冬，有鳥友發現多隻巫婆鳥（左）躲獵人，與珍稀保育黑面琵鷺共處掩護。圖／鳥友提供
冬候鳥來嘉義縣東石鰲鼓濕地度冬，有鳥友發現多隻巫婆鳥（左）躲獵人，與珍稀保育黑面琵鷺共處掩護。圖／鳥友提供
冬候鳥來嘉義縣東石鰲鼓濕地度冬，有鳥友發現多隻巫婆鳥（右）躲獵人，與珍稀保育黑面琵鷺共處掩護。圖／鳥友提供
冬候鳥來嘉義縣東石鰲鼓濕地度冬，有鳥友發現多隻巫婆鳥（右）躲獵人，與珍稀保育黑面琵鷺共處掩護。圖／鳥友提供

嘉義 鰲鼓濕地
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