雲南動物園鸚鵡見遊客狂罵｢傻X｣引全場笑 園方急稱：將加強正向引導
綜合陸媒報導，中國大陸雲南動物園有隻名為小灰的鸚鵡，在和遊客打招呼時不斷說出「傻X」，令全場哄笑。工作人員表示，從未傳授給鸚鵡此類教學，正在努力矯正，以後會加強正向引導。
有遊客表示，到動物園參觀，結果「被鸚鵡罵了」。相關影片顯示，遊客在動物園內看到名為小灰的鸚鵡，便向牠打招呼，結果鸚鵡以一句「傻X」回應，引來全場哄笑。
據雲南野生動物園工作人員解釋，平時沒有飼養員引導其如此說話，是鸚鵡見到許多遊客後自己掌握的新詞彙，以前也有遊客發生過類似情況，工作人員也在努力矯正鸚鵡的行為，但「還沒有掰（改正）過來」，今後會加強正向引導訓練，盡量避免不文明詞彙。
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文章授權轉載自《香港01》
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